Paketshop in Neusalza-Spremberg durchwühlt 35 Euro Münzgeld sind verschwunden.

Symbolfoto © dpa

Neusalza-Spremberg. Einbrecher sind über Ostern in einen Post- und Paketshop auf der Bautzener Straße in Neusalza-Spremberg eingebrochen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit.

Die Kriminellen entwendeten aus einer offenen Kasse eine Geldrolle mit Münzen im Wert von 35 Euro. Außerdem durchwühlten sie mehrere Pakete. Ob aus diesen etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. (SZ)

