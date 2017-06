Gut zu wissen Pakete gibt es bald im Autohaus Im August zieht die Filiale der Post von Kriebethal nach Ehrenberg um. Dort gibt’s aber nicht alle Dienstleistungen.

Am 31. Juli ist die Postfiliale am Seidelweg in Kriebethal letztmalig geöffnet. Ab dem 1. August sind dann die Kunden im Autohaus an der Dorfstraße 127 in Ehrenberg willkommen. Dort können sie Pakete, Päckchen und Briefe aufgeben sowie in Empfang nehmen. Auch die typischen postalischen Artikel wie Briefumschläge und Briefmarken werden dort erhältlich sein. Allerdings wird es keine Postbank. © Symbolbild/dpa

Die Post zieht innerhalb der Gemeinde Kriebstein in eine neue Filiale um. Die befindet sich künftig in der „Auto und mehr Ein- und Verkaufsgenossenschaft“, die ihren Sitz im Autohaus Ertl in Ehrenberg hat. Das teilte Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (FW) während der Gemeinderatssitzung am Montagabend mit.

Drei Mitarbeiter der Genossenschaft werden künftig für die Poststelle zuständig sein und entsprechend von der Deutschen Post geschult. „Die richtet in der letzten Juliwoche auch den Raum ein“, erklärt Marco Filla, geschäftsführender Vorstand der Genossenschaft.

Am 31. Juli ist die Postfiliale am Seidelweg in Kriebethal letztmalig geöffnet. Ab dem 1. August sind die Kunden im Autohaus an der Dorfstraße 127 in Ehrenberg willkommen. Dort können sie Pakete, Päckchen und Briefe aufgeben sowie in Empfang nehmen. Auch die typischen postalischen Artikel wie Briefumschläge und Briefmarken werden dort erhältlich sein. „Aber die Postbank haben wir nicht“, schränkt Filla ein.

Dafür gibt es jetzt wieder durchgehende Öffnungszeiten an sechs Tagen in der Woche. War bisher an den Wochentagen jeweils für zweieinhalb Stunden geöffnet, sind es jetzt neuneinhalb Stunden. Sonnabends verlängert sich die Zeit von eineinhalb auf zweieinhalb Stunden. „Im Interesse der Post hoffe ich, dass weiterhin viele Bürger auf dem Weg zur Arbeit, zur Autobahn oder zu den Kindereinrichtungen nach Grünlichtenberg den Weg über Ehrenberg und das Autohaus finden“, meint Maria Euchler.

Die Post muss ihre Filiale in Kriebethal nach einer Kündigung der Räume durch die Gemeinde Kriebstein schließen. Grund ist der marode Zustand des Hauses an der Seidelstraße. Die Wohnungen stehen schon lange leer. Die Heizung ist permanent ausgefallen. Das Haus zu sanieren, wäre unwirtschaftlich. Es steht auf der Abrissliste der Gemeinde.

Die Post ist aber gesetzlich verpflichtet, in Gemeinden mit mehr als 2 000 Einwohnern eine Filiale vorzuhalten und hatte deshalb ein neues Quartier gesucht. In Kriebstein leben derzeit 2 175 Menschen.

zur Startseite