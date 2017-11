Paketbote ausgebremst und verprügelt Zwei Männer attackierten in der Südvorstadt den Fahrer eines Paket-Transporters. Einer der Angreifer wurde bereits von der Polizei gesucht.

© Friso Gentsch/dpa

Über den Grund der Auseinandersetzung weiß man noch nichts Genaues. „Die Situation wurde uns jedenfalls so geschildert“, sagt eine Polizeisprecherin am Freitagmittag und gibt wieder, was ein Paketbote am Donnerstagabend erlebt hatte.



Der 57-Jährige fuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem DHL-Transporter auf der Zwickauer Straße hinter einem Mercedes-Benz her, der sich erst langsam und schließlich irgendwann gar nicht mehr bewegte. Der Mercedes stoppte an einer Stelle, an welcher der Transporter nicht passieren konnte. Dann stiegen zwei Männer aus dem Auto aus, gingen zum Transporter und gerieten mit dem darin sitzenden Paketboten in eine handfeste Auseinandersetzung. Die beiden Angreifer schlugen auf den 57-Jährigen ein und verletzten ihn dabei leicht.



Kurz nach dem Vorfall erwischte die Polizei den Fahrer des Mercedes, einen 45-jährigen Deutschen, noch auf der Zwickauer Straße. Den zweiten Schläger griffen Beamte in einem Nachtclub in der Nähe auf. Bei ihm handelt es sich um einen 34-jährigen Albaner, gegen den bereits ein Abschiebehaftbefehl vorlag. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.



Gegen die beiden Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (fsc)

Polizeibericht vom 24.11. zurück 1 von 5 weiter Drei Mazda gestohlen 22.11.2017, 17.00 Uhr bis 23.11.2017, 06.00 Uhr / Dresden-Wachwitz Autodiebe stahlen in der Nacht zum Donnerstag einen schwarzen Mazda 6 von einem Grundstück an der Pillnitzer Landstraße. Der Zeitwert des 2016 erstmals zugelassenen Fahrzeuges wurde mit rund 28000 Euro beziffert. 22.11.2017, 17.00 Uhr bis 23.11.2017, 07.30 Uhr / Dresden-Striesen Einen roten Mazda 6 stahlen Autodiebe von der Mansfelder Straße. Angaben zum Zeitwert des vier Jahre alten Fahrzeuges liegen noch nicht vor. 22.11.2017, 19.00 Uhr bis 23.11.2017, 06.30 Uhr / Dresden-Gruna Auf einen braunen Mazda CX-5 hatten es Autodiebe an der Schneebergstraße abgesehen. Sie stahlen den zwei Jahre alten Wagen. Der Neuwert des Fahrzeuges betrug rund 38000 Euro. Feuriger Kaffee 23.11.2017, 8.05 Uhr / Dresden-Seidnitz Ein Löschzug der Feuerwache Striesen raste am Donnerstagmorgen mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz in der Rauensteinstraße: Dort brannte eine Kaffeekanne aus Kunststoff auf dem Gasherd. Als die Feuerwehrmänner anrückten, hatte die Wohnungseigentümerin das Feuer bereits gelöscht und dadurch Schlimmeres verhindern. Den Einsatzkräften blieb damit noch die Nachkontrolle des Brandherdes in der Küche. Diebstähle aus Pkw 23.11.2017, 19.00 Uhr bis 21.45 Uhr / Dresden-Johannstadt Gestern Abend begaben sich Diebe in die Umkleideräume einer Sporthalle an der Thomaestraße und durchsuchten dort Taschen und Kleidungsstücke. So erlangten sie auch zwei Autoschlüssel und öffneten mit diesen im Anschluss die vor der Sporthalle stehenden Fahrzeuge. Aus einem VW Golf stahlen sie ein Mobiltelefon sowie ein Portemonnaie mit Ausweisen, Geldkarten und Bargeld im Gesamtwert von rund 300 Euro. 23.11.2017, 11.00 Uhr bis 18.30 Uhr / Dresden-Mickten In einer Tiefgarage an der Marie-Curie-Straße schlugen Diebe eine Seitenscheibe an einem Audi A6 ein. Anschließend stahlen sie aus dem Fahrzeuginneren einen Aktenkoffer und zwei Taschen mit Schreibunterlagen im Gesamtwert von rund 200 Euro. 23.11.2017, 18.30 Uhr bis 22.50 Uhr / Dresden-Friedrichstadt Auf einem Parkplatz an der Weißeritzstraße zerschlugen Diebe eine Seitenscheibe eines Audi A4. Sie drangen in das Auto ein, klappten die Rückenlehne um und stahlen aus dem Kofferraum einen Laptop im Wert von rund 2500 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Heimrauchmelder warnt vor Küchenbrand 23.11.2017, 23.01 Uhr, Dresden-Pieschen Ein piepender Heimrauchwarnmelder mobilisierte am späten Donnerstagabend mehrere Bewohner eines Mietshauses in der Trachenberger Straße. Durch die Fenster einer Erdgeschosswohnung entdeckten sie in der Küche brennende Gegenstände auf dem Herd und riefen sofort die Feuerwehr. Noch während der Ankunft des Löschzugs der Feuerwache Albertstadt bemerkte der Mieter den Brand, löschte ihn eigenständig und brachte die verbrannten Gegenstände ins Freie. Die Feuerwehrleute kontrollierten anschließend die Küche, belüfteten die Wohnung des Mannes und der mitgereiste Rettungsdienst untersuchte den Mieter vorsorglich. (szo)

