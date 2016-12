Pagodendach abgelehnt Ein Hausbesitzer wollte eine besondere Garage. Doch die passt nicht ins Paulsdorfer Ortsbild.

So ähnlich sollte das Dach aussehen, das nun abgelehnt wurde.

Ein Hausbesitzer plant in Paulsdorf an der Ecke, wo der Neue Weg von der Talsperrenstraße abzweigt, eine neue Garage mit Platz für zwei Fahrzeuge, Lagerraum und einer Durchfahrt. Diese soll noch ein Obergeschoss erhalten, das aus dem Dach herausragt und ein eigenes Dach bekommt. Es ähnelt ein wenig einer Pagode oder einer Kirche. So etwas gibt es bisher in Paulsdorf nicht und soll es auch künftig nicht geben, wenn es nach dem Willen des Technischen Ausschusses vom Stadtrat Dippoldiswalde geht. Er hat diese außergewöhnliche Dachform gründlich diskutiert und bei drei Enthaltungen abgelehnt.

Grund dafür ist die Gestaltungssatzung, die für Paulsdorf gilt. Diese sieht nur Satteldächer und in Ausnahmefällen Krüppelwalmdächer vor. So eine Lösung wie jetzt geplant, mit einem Gebäudeteil, der aus dem Dach herausragt, ist dort nicht vorgesehen. Der obere Teil, genau der, welcher gegen die Regeln verstößt, würde über die Gartenhecke hinweg von der Straße aus sichtbar sein. Der Ortschaftsrat hatte das Projekt bereits abgelehnt. Die Stadtverwaltung sieht das genauso. Im Ausschuss war die Meinung unterschiedlich. Karelli Krischker (SPD) sagte: „Es ist ein interessanter Bau, einfach mal was anderes. Da bin ich nicht komplett dagegen.“ Hingegen findet Armin Zienert (Linke) die geplante Gestaltung „abenteuerlich“. (SZ/fh)

