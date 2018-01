Pärchen bleibt auf freiem Fuß Nach der Hunde-Attacke auf eine 19-jährige Äthiopierin in Gorbitz hat die Polizei zwei Verdächtige gestellt.

Nach wem sie fahndeten, das wussten die Beamten wohl, allein sie hatten das Pärchen nicht eher gefasst. Am Dienstagabend war es dann so weit. Der Mann mit dem Zopf und die Frau mit dem Hund wurden abends am Merianplatz festgenommen – dort, wo sich zwei Wochen zuvor die mutmaßlich fremdenfeindliche Tat ereignet hatte. Nach ersten Ermittlungen soll der 32-Jährige Verdächtige die Afrikanerin beleidigt und seine Begleiterin schließlich ihren Hund auf sie gehetzt haben. Nach Medienberichten wurde die Afrikanerin von dem Mischlingskampfhund in die Hand und Hüfte gebissen und leicht verletzt. Weil ein politisches Tatmotiv nicht auszuschließen ist, ermittelt der Staatsschutz.

Während sich der 32-jährige Deutsche nicht zum Beleidigungsvorwurf geäußert hatte, machte die 23-Jährige Angaben. Da gegen sie kein Haftgrund mehr vorliegt, blieb auch die Frau auf freiem Fuß. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Allerdings wurde der Hund der Frau beschlagnahmt und der Obhut des Dresdner Tierheims übergeben.

Ermittler sucht Zeugen

Dank der Überwachungskameras in Straßenbahnen hatten die Ermittler einen Eindruck von dem polizeibekannten Pärchen, das am Dienstag, 9. Januar, gegen 16 Uhr am Merianplatz aus einer Straßenbahn stieg. Dort kam es dann zu dem Aufeinandertreffen mit der jungen Afrikanerin. Anschließend flüchteten die Täter offenbar in einer Straßenbahn Richtung Pennrich.

„Wir haben intensiv gefahndet“, sagte Oberstaatsanwalt Lorenz Haase, der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Allerdings seien die Beschuldigten nicht eher anzutreffen gewesen. Polizei und Staatsanwaltschaft bitten nun Zeugen der Auseinandersetzung dringend um Hilfe, um den Ablauf des Geschehens rekonstruieren zu können.

Hinweise an die Polizei unter (0351) 4832233.

