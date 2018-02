Pädagogischer Abend

Zu einem pädagogischen Abend unter dem Thema „Wie mache ich Kinder fit für turbulente Zeiten“ lädt die Arbeiterwohlfahrt für Dienstag, den 6. März, von 19 bis 21 Uhr in die Aula der Hans-Coppi-Grundschule in Lauta ein. Zu Gast ist René Schlimpert, Magister für Sportwissenschaft, Psychologie und Pädagogik. Er leitet eine Integrationskita in Radebeul. Angekündigt ist ein „praxisnaher, elternzugewandter, nicht belehrender, sondern beratender Vortrag“. Angesprochen sind neben Eltern und Großeltern auch andere Interessierte. Es geht unter anderem um die nötigen Kompetenzen für die Entwicklung von Kindern in einer zunehmend komplexen Welt und wie Eltern dazu beitragen können, diese zu stärken. „Bitte scheuen Sie sich nicht, Fragen aus dem pädagogischen Alltag ihrer Familie mitzubringen“, wird ermuntert.

Interessenten werden um eine Voranmeldung in der Awo-Kita Firlefanz in Lauta

( 035722 32247) gebeten. (red/hl)

