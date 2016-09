Pädagogik mit der Stoßstange Ein Lehrer will Berufsschüler mit Hilfe seines Autos disziplinieren – und kassiert eine Strafe wegen fahrlässiger Körperverletzung.

In der Raucherecke des Berufsschulzentrums an der Industriestraße stehen Schülerinnen wie jeden Tag. Hier kam es zu einem Unfall, bei dem ein Lehrer mit seinem Auto eine Schülerin am Bein verletzte. © Klaus-Dieter Brühl

Das Recht eines Angeklagten, sich vor Gericht mit seinen Aussagen nicht selbst zu belasten, gehört zu den Grundlagen einer demokratischen Justiz. Veit B. macht davon Gebrauch. Außer den Angaben zu seiner Person und seinen Einkommensverhältnissen sagt er vor dem Riesaer Amtsgericht kein Wort. Deshalb muss Richterin Ingeborg Schäfer eine ermüdend lange Liste von Zeugen anhören, die im Grunde alle das Gleiche sagen.

Was war im September vorigen Jahres auf dem Gelände des Großenhainer Berufsschulzentrums an der Industriestraße passiert? Eine Gruppe von sechs Azubis ging in der Frühstückspause zum Rauchen vors Haus. Die jungen Frauen begaben sich aber nicht auf die dafür vorgesehene Raucherinsel, sondern in die Schul-Einfahrt. Da diese ziemlich eng ist, standen sie den ankommenden Autos im Weg. Das ist nicht erlaubt und verärgert hin und wieder das Lehrpersonal, für das Parkplätze im hinteren Teil des Hofes ausgewiesen sind.

Als der Ausbilder Veit B. an diesem Morgen aufs Schulgelände fahren wollte, sah er die Einfahrt blockiert. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen stoppte der Angeklagte sein Fahrzeug, setzte es ein Stück zurück, schlug die Räder in Richtung der Mädchengruppe ein und fuhr langsam los. Eine der jungen Damen stand mit dem Rücken zum Auto und ging deshalb nicht schnell genug beiseite. Ein Vorderreifen erwischte sie an der Wade, woraufhin sie – ob nun durch den Schmerz oder den Schreck – nach vorn gegen eine Mitschülerin stolperte. Die junge Frau trug durch die Berührung leichte Prellungen und blaue Flecken davon. Veit S. stieg nicht etwa aus dem Auto und erkundigte sich nach ihrem Zustand, sondern fuhr seelenruhig zu seinem Parkplatz und ging ins Schulgebäude. Beim Wegfahren soll er noch gelächelt, oder, wie es die Zeuginnen empfanden, gegrinst haben.

Nun steht der im Bau- und Holzbereich tätige Ausbilder wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht. Sein Anwalt hat vor der Verhandlung eine schriftliche Erklärung eingereicht, in der die Ereignisse aus Sicht des Angeklagten dargestellt sind. Demnach sei die Einfahrt nicht nur durch die Mädchengruppe blockiert gewesen, sondern auch durch andere Schüler, die auf der gegenüberliegenden Seite der Einfahrt standen. Veit B. habe deshalb ausweichen und sich über einen Bord durch die Menschengruppen schlängeln wollen. Dazu musste er die Räder nach links in Richtung der später Geschädigten einschlagen. Staatsanwältin Karin Dietze sieht das anders. Es sei offensichtlich, dass der Angeklagte die Mädchen disziplinieren wollte, sagt sie. Indem er auf sie zu fuhr, habe er erreichen wollen, dass sie beiseite springen müssen und daraus eine Lehre ziehen.

Billigend in Kauf genommen

Dass er dabei jemanden verletzt, sei sicher nicht beabsichtigt gewesen, aber billigend in Kauf genommen worden. Deshalb sieht sie den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung erfüllt und fordert eine Freiheitsstrafe von acht Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Veit B. sei sich des Zusammenstoßes durchaus bewusst gewesen. Als die Mädchen den Vorfall anschließend bei einer Lehrerin gemeldet hatten, war diese zu ihrem Kollegen gegangen und hatte ihn mit dem Vorfall konfrontiert. B.s Antwort: „Ohne meinen Anwalt sage ich dazu gar nichts.“

Während der Verhandlung liefert sich Rechtsanwalt Jörg Krug mit der engagierten Oberstaatsanwältin etliche verbale Geplänkel. Hier liege eine fahrlässige Körperverletzung vor, keine Frage, aber er könne keinerlei Vorsatz erkennen. Dass sein Mandant nicht selbst aussagen wolle, sei nur zu verständlich. Er müsse ja befürchten, dass ihm das Wort im Munde herumgedreht wird. Krug zieht in Zweifel, dass die Zeuginnen, von denen die meisten keinen Führerschein besitzen, die Situation richtig eingeschätzt haben. Er plädiert deshalb für eine Geldstrafe in Höhe von 1 250 Euro.

Richterin Ingeborg Schäfer macht keinen Hehl daraus, dass eine Aussage des Angeklagten bei der Bewertung des Vorkommnisses sehr hilfreich gewesen wäre. Aufgrund der Zeugenaussagen sieht sie als erwiesen an, dass Veit B. mit seinem Fahrmanöver den jungen Frauen eine Lektion erteilen wollte. Pädagogik mit der Stoßstange sozusagen. An eine vorsätzliche Verletzung glaubt auch sie nicht. Aber der Lehrer hätte sich besser im Griff haben müssen. Bei der rechtlichen Einstufung des Delikts folgt sie dem Antrag der Verteidigung und verurteilt Veit B. wegen fahrlässiger Körperverletzung. Allerdings sei hier auch noch eine versuchte Nötigung im Spiel. Letztlich kommt der Pädagoge mit einer Geldstrafe davon. Die fällt aber wesentlich höher aus als die vom Anwalt vorgeschlagene: 60 Tagessätze à 60 Euro.

