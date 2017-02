Pädagogen streiken für besseren Unterricht Großenhains Lehrer fuhren zumeist mit dem Zug zur Dresdner Demo. In den Schulen war Notbetreuung abgesichert.

Nicht nur Lehrer, auch weitere Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben sich am Mittwoch zu einem Warnstreik auf dem Carolaplatz in Dresden versammelt. Darunter waren auch 80 bis 100 Lehrer aus dem Raum Großenhain. Aufgerufen zu dem Protest hatten die Gewerkschaften Verdi, GEW, der Deutsche Beamtenbund und der Lehrerverband SLV. © A. Burgi/dpa

An die 80 bis 100 Lehrer aus dem Großenhainer Raum hat Martina Berthold beim Warnstreik des öffentlichen Dienstes in Dresden ausgemacht. „Rund 30 Lehrer vom Siemens-Gymnasium waren dabei, etliche Kollegen von der Berufsschule oder aus der Oberschule Am Schacht“, so die Riesaer Berufsschullehrerin und Regionalverantwortliche des Sächsischen Lehrerverbandes. Alle waren mit dem Zug in die Landeshauptstadt gefahren. Die möglichen Sonderbusse wurden nicht genutzt.

10 Uhr hatte man sich auf dem Postplatz getroffen, dann demonstrierten die öffentlich Beschäftigten zum Carolaplatz und hielten von 12 bis gegen 14 Uhr eine Kundgebung vorm Finanzministerium ab. Finanzminister Georg Unland (CDU) hätte sich zwar gezeigt, so Martina Berthold. „Doch ein offenes Ohr hat er nicht wirklich für unsere Forderungen.“

Die Pädagogin und ihre Kollegen aus Großenhain waren beeindruckt von den „unglaublich vielen“ Teilnehmern an der Aktion. „Als wir schon am Ministerium waren, liefen viele noch über die Brücke“, so Martina Berthold. Auch andere Gewerkschaftsvertreter aus dem öffentlichen Dienst seien dabei gewesen. „Wir haben uns untereinander im Selbstverständnis gestärkt, dass es richtig und gut ist, was wir tun“, so die Regionalverantwortliche.

„Uns geht es um Anerkennung“

Den Lehrern, Polizisten und Mitarbeitern in öffentlichen Verwaltungen geht es nach Auskunft der Veranstalter des Warnstreiks nicht nur um mehr Gehalt. „Uns geht es auch um Anerkennung und darum, dass Sachsen stolz auf uns ist“, spricht Martina Berthold im Namen ihrer Kollegen. Die sächsischen Lehrer sind in der Regel nicht verbeamtet. „Der Ärger ist groß, dass man uns in den laufenden Tarifverhandlungen gar nicht entgegenkommt, obwohl genügend Geld in der Kasse ist.“ Natürlich sei gestern auch darüber debattiert worden, dass das Land fast 800 neue Lehrer eingestellt hat, darunter aber viele Quereinsteiger. Martina Berthold hat dazu eine eigene Meinung: „Diese Leute brauchen erst einmal jemanden, der sie im Schuldienst an die Hand nimmt. Und das sind dann die Kollegen, die eigentlich schon verbraucht sind“, sagt sie. Die Riesaer Pädagogin vergleicht das mit dem Aufkleben eines Pflasters, wenn der Patient eigentlich zum Arzt gehen muss. „Das diskriminiert auch unseren Beruf“, so Berthold. Ob es wirklich hilft, langfristig die hohe Zahl der Ausfallstunden zu senken, das sieht sie skeptisch.

Und wie soll es nach dem Warnstreik nun weitergehen? Nächste Woche sind die nächsten Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite. Doch ab nächste Woche sind auch Winterferien in Sachsen. Deshalb habe man gestern gestreikt, erklärt die Riesaerin. Die große Masse der Teilnehmer habe Druck aufgebaut und sicher Eindruck gemacht, auch bei den Eltern. Berthold: „Wir sind nicht einfach so spazieren gegangen.“

In den Großenhainer Schulen fand zum Teil Unterricht bzw. Betreuung statt, zum Teil gab es Einschränkungen. Das Großenhainer Gymnasium nutzt beispielsweise wie geplant den Tag für den Vorausscheid Musik zum diesjährigen Talentfest.

Zufriedene Lehrer unterrichten gut

An circa 75 Prozent der Schulen im Freistaat fand kein regulärer Unterricht statt. So auch nicht an der Meißner Pestalozzischule. Peter Neumann, Lehrer für Mathe und Physik sagt: „Wir müssen Bedingungen schaffen, die anderen Bundesländern vergleichbar sind. Wir müssen erreichen, dass Lehramtsstudenten und Referendare nach dem Studium Sachsen nicht verlassen, weil sie anderswo bessere Arbeitsbedingungen vorfinden.“ Einkommensverbesserungen können ein Anreiz sein. Auch die Hälfte der Schulleiter ist in Sachsen nicht verbeamtet. Doch besseren Unterricht gibt es nur von zufriedenen Lehrern.

