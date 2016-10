Päckchen-Aktion startet „Weihnachten im Schuhkarton“ – unter diesem Motto kann man Kindern Freude bereiten. Diesmal unter neuer Adresse.

Auch in diesem Jahr gibt es die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. © Archivfoto: Jörg Schubert

Nicht überall in der Welt sind die Gabentische so reich gedeckt wie hier in Deutschland. Deshalb gibt es bereits seit 1993 die bundesweite Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Kinder in rund 150 Ländern profitierten davon. Auch in diesem Jahr werden in Bautzen Päckchen gesammelt. Seit dem 1. Oktober und noch bis 15. November kann man sie im Sorbischen Nationalensemble (SNE) abgeben.

Annelie Schmuck, die Marketing-Verantwortliche des SNE, hat selbst schon seit mehreren Jahren Weihnachtspäckchen für die Aktion gepackt. Deshalb hat sie auch gern die Verantwortung für die Aktion übernommen. Das zentral gelegene SNE sei ein guter Anlaufpunkt und die neue, in der Röhrscheidtbastei gelegene Kasse habe günstige Öffnungszeiten. Man könne die Päckchen aber auch in der Verwaltung abgeben. Die Geschenke kämen vor allem armen Kindern im Alter zwischen zwei und 14 Jahren in den früheren Ostblock-Staaten, wie zum Beispiel Rumänien zugute.

Die Schuhgeschäfte in Bautzen würden die entsprechenden Kartons gerne abgeben, versichert Annelie Schmuck. Zu beachten ist, dass man sich für eine Altersgruppe entscheiden muss und ob man einen Jungen oder ein Mädchen beschenken will. In den Schuhkarton hinein kann man warme Handschuhe, Schals, Socken, eine Zahnbürste und natürlich Spielsachen, Puzzles oder Malzeug hineinpacken.

All diese Dinge müssen unbenutzt sein. Wegen der aus Schwein hergestellten Gelatine dürfen keine Gummibärchen eingepackt werden. Außerdem werden die Schuhkartons nicht verschlossen. Denn sie kommen zu einer zentralen Sammelstelle, die sich für unsere Region in Wilthen befindet. Dort wird überprüft, ob der Inhalt der Päckchen unbedenklich ist. Von Wilthen aus werden die Schuhkartons dann zur zentralen Verteilung nach Berlin weitergeleitet. Alle Spender werden um eine Spende von acht Euro für die Portokosten gebeten. Den Transport der in Bautzen gesammelten Päckchen nach Wilthen übernimmt das SNE.

Weitere Infos unter: www.geschenke-der-hoffnung.org

zur Startseite