Pächter gesucht Die in den 1990er Jahren beliebte Jugendherberge steht seit Ende 2016 leer. Bevor die nächsten Nutzer einziehen, sind wohl Sanierungsarbeiten nötig.

Die Unterkunft am Plossen ist verwaist. Zwar hängt vor dem Eingangsbereich noch ein Schild. Doch die Außenwohngruppe des Trägerwerkes Soziale Dienste Sachsen wohnt nicht mehr in dem Gebäude. Die einstige Herberge wurde noch vor knapp 20 Jahren jährlich von fast 6 000 Jugendlichen zum Übernachten genutzt. © Claudia Hübschmann

Mit fragendem Blick steht Günther Fichtner vor der ehemaligen Jugendherberge an der Wilsdruffer Straße 28. An der Mauer vor dem frei zugänglichen, großen Außenareal des villenartigen Gebäudes kündet ein Schild vom letzten Nutzer der Immobilie: „Trägerwerk Soziale Dienste Sachsen – Außenwohngruppe Meißen“, ist darauf zu lesen. „Wir Anwohner fragen uns, was los ist. Warum vegetiert das Anwesen seit Ende letzten Jahres vor sich hin? Wem gehört es überhaupt?“, so der Meißner, der nur ein paar Häuser weiter wohnt.

Die Eigentümerfrage ist schnell geklärt. Ein Anruf bei der Stadt genügt. „Die besagte Immobilie befindet sich in städtischem Besitz und wird seit November 2016 nicht mehr genutzt“, teilt Stadtsprecherin Katharina Reso mit. Von August 2011 bis Ende November letzten Jahres hatte das besagte Trägerwerk im Gebäude eine Wohngruppe für psychisch kranke Jugendliche betrieben. Allerdings sei die Wohngruppe inzwischen ins Triebischtal umgezogen, heißt es seitens der Stadt. Als Grund für den Auszug wird lediglich das Ende des Pachtvertrages genannt.

Aber warum wurde er nicht verlängert? „Meines Wissens konnte sich der Pächter mit der Stadt wegen einer dringend nötigen Sanierung nicht einigen, ist deshalb ausgezogen“, sagt die Besitzerin des Einkaufsmarktes direkt gegenüber der Hausnummer 28. Als es die Wohngruppe am Stadtblick noch gegeben hatte, hätten Verantwortliche von Schimmel im Haus und einer undichten Decke berichtet, so die Verkäuferin. Ob letztendlich diese Probleme zum Auszug des Pächters führten, bestätigt das Trägerwerk Soziale Dienste nicht. Eine Anfrage der SZ an den Geschäftsführer Falk Stirner ist seit vergangenem Mittwoch nicht beantwortet worden.

Am Telefon sagt eine Mitarbeiterin am Montagmorgen: „Ich bin ziemlich sicher, dass der Geschäftsführer heute nicht mehr antworten kann.“ Warum das nicht möglich sei, will sie aber nicht verraten. Günther Fichtner würde es jedenfalls nicht wundern, wenn es im Inneren der alten Jugendherberge am Plossen nicht mehr unbedingt wohnlich aussehe. „Es wurde zu lange nichts gemacht. Dabei war die Herberge in den Neunziger Jahren ein beliebtes Ziel für Ausflügler.“ Ein Blick in die Historie des Hauses bestätigt das. Mitte der 1990er Jahre verzeichnete es mehr als 6 000 Gäste im Jahr. Pächter war damals das Jugendherbergswerk gewesen. Für Jugendliche standen 40 Betten und zahlreiche Freizeitangebote wie Tischtennisplatte, Kegelbahn und Lagerfeuerplatz zur Verfügung.

1995 hatte es Gerüchte gegeben, wonach das Haus zu einer Asyl-Unterkunft umgebaut werden sollte. Dazu kam es allerdings nicht. Trotzdem kündigte das Deutsche Jugendherbergswerk, das seit der Wende das Haus gepachtet hatte, zum 30. September 1995 den Vertrag. Als Grund gibt die Stadtverwaltung eine zu geringe Bettenkapazität und einen zu großen Investitionsbedarf am Gebäude an. Dennoch fand sich schon im Juli 1996 ein neuer Nutzer – das Osteuropäische Hilfswerk (OHW). Diesem wurde die Einrichtung per Stadtratsbeschluss übertragen. Vorausgegangen waren dem Einzug Umbauarbeiten. So wurden unter anderem Heizungs- und Sanitäranlagen erneuert.

Doch Anfang November 2003 musste der Pachtvertrag zwischen OHW und Stadt aufgehoben werden, da das Hilfswerk pleitegegangen war. Zwischen Anfang 2005 und Mitte 2009 diente das Gebäude dann noch einmal als Jugendherberge. Pächter war laut Informationen der Stadt „ein privater Betreiber“. Anwohner Günther Fichtner glaubt sich zu erinnern, dass die damalige Nutzung durch die sogenannte Donner-Stiftung ermöglicht worden sei. Diese geht auf Conrad-Hinrich-Donner (1774 bis 1854) zurück und sollte Begegnungsstätten für gemeinnützige und karitative Organisationen sowie Schulklassen ermöglichen. Gegenüber der Jugendherberge trägt eine Straße seinen Namen.

Nach zwei Jahren Leerstand zog am 15. August 2008 dann die Wohngruppe des Trägerwerks und damit der vorerst letzte Mieter ein. Derzeit sei man mit verschiedenen Partnern wegen einer möglichen Nachnutzung in Gesprächen, sagt Meißens Stadtsprecherin. Ein erneuter längerer Leerstand solle vermieden werden.

zur Startseite