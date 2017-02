Pächter für Bad-Imbiss gesucht Die Freibadsaison ist zwar noch eine Weile, aber schon jetzt müssen in Steinigtwolmsdorf Probleme gelöst werden.

Die Wasserwelt in Steinigtwolmsdorf. © Sebastian Martin

Für die Gastronomie im Erlebnisbad „Wasserwelt“ sucht die Gemeinde Steinigtwolmsdorf einen neuen Betreiber. Der Imbiss mit einer Fläche von 46 Quadratmetern und die dazu gehörende Freifläche von 64 Quadratmetern wurden jetzt zur Pacht ausgeschrieben. Mit Beginn der Badsaison in diesem Jahr soll auch der Imbissbetreiber an den Start gehen. „Bewerber sollten beachten, dass die Mehrzahl der Bad-Besucher Kinder sind. Sie sollten ein entsprechendes Angebot vorhalten. Zudem sollten sie belastbar sein“, sagte Bürgermeister Guntram Steglich auf Anfrage. An heißen Tagen zählt die „Wasserwelt“ oft 1 000 und mehr Besucher am Tag.

Der bisherige Pächter hatte einen Jahresvertrag mit der Option auf Verlängerung. Auf eigenen Wunsch verzichtete er nach dem ersten Jahr, den Vertrag zu verlängern. Interessenten für den Imbiss können sich bis zum 3. März schriftlich in der Gemeindeverwaltung bewerben. (SZ/ir)

www.steinigtwolmsdorf.de

zur Startseite