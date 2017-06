Paddeln um die Wette Nach fünf Jahren Pause feiern die Reichenauer wieder ein Dorffest. Der Erlös dient dieses Jahr einem bestimmten Zweck.

Trockenübung: Jens Heinrich (45) testet schon einmal sein Wasserfahrzeug, das er mit drei Teilnehmern gebaut hat. Foto: Frank Baldauf © frank baldauf

Reichenau. Ein Schweinetrog, eingebaut in eine Konstruktion aus Rohren und Fässern, steht bereit für das Badewannenrennen am kommenden Wochenende. Bretter, die an einem Holzrahmen befestigt sind, dienen den vier Männern dann als Sitzfläche, wenn sie am Sonnabend, 16 Uhr, hinabsteigen, in die angenehm temperierten Fluten des Reichenauer Badeteichs.

Die erste Überlegung war, wie der Trog dazu gebracht werden kann, nicht unterzugehen, wenn alle darin sitzen, sagt Jens Heinrich vom Karnevalsclub Hermsdorf/Erzgebirge (KCH), der das Rennen am Dorffest organisiert. „Die Rohre sind dazu da, dass wir mehr Auftrieb bekommen.“ Um zu verhindern, dass das Gefährt zur Seite wegkippt, wurden die Fässer befestigt. „Wir haben uns im Internet ein bisschen was abgeschaut“, erklärt der erste Minister im KCH. Über eine Woche haben sie an ihrem Gefährt gebaut, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden waren.

Die Ministergruppe ist eine von acht, die sich bisher für das Rennen gemeldet haben, darunter auch der Jugendklub Frauenstein, Feuerwehr Reichenau, Jugendklub Röthenbach und eine Gruppe Schüler aus Reichenau. Teilnehmen darf jeder. Der KCH selbst ist mit insgesamt drei Gruppen vertreten. „Die Teams sollten sich einen Namen geben und einen Schlachtruf überlegen.“ Eine Gruppe sollte aus zwei bis vier Mitstreitern bestehen. Aus was das Wasserfahrzeug gefertigt wird, sei eigentlich egal, Hauptsache ist, es geht nicht unter und ist Marke Eigenbau. Auf dem Wasser wird eine Strecke abgesteckt, auf der immer zwei Gruppen gegeneinander antreten. „Der Sieger kommt jeweils weiter.“ Wer kentert, darf wieder zurück in sein Wasserfahrzeug klettern, die Wanne schwimmend fortzubewegen, ist allerdings tabu. „Die Mannschaft muss aber in der Wanne über das Ziel.“ Die ersten drei Plätze bekommen einen Preis, außerdem werden das schönste Boot und die beste Verkleidung prämiert. „Der Spaß soll im Vordergrund stehen.“ Deshalb hoffen die Organisatoren auch auf viele Zuschauer, die vom Beckenrand her ordentlich Stimmung machen.

Das Badewannenrennen findet zum ersten Mal statt. „Vor fünf Jahren gab es ein Seifenkistenrennen, dieses Mal wollten wir etwas anderes machen.“ Da der Erlös des Dorffestes in die Sanierung des Bads gesteckt werden soll, sei die Idee naheliegend gewesen, dieses Jahr ein Rennen auf dem Wasser zu veranstalten.

Seit 2016 wird das Freibad in Etappen saniert, immer vor und nach der Badesaison, sagt Torsten Göhler, der sich gemeinsam mit mehreren freiwilligen Helfern für die Instandhaltung einsetzt. Die Betonwände wurden bereits neu gemacht, ebenso die Abflüsse. Ringsherum sollen die Rasengittersteine herausgenommen werden, um das darunter wachsende Gras zu entfernen. Nach den Erdarbeiten sollen die Steine mit Folie oder Vlies unterlegt werden. Dafür werden Maschinen gebraucht. „Auch die Baumaterialien sind relativ teuer.“ Deshalb wäre es schon toll, wenn ein paar Tausend Euro zusammenkämen. Gleiches hofft auch Jana Engelbrecht-Börner vom Organisationsteam. Denn die Reichenauer hängen an ihrem Bad, deshalb seien sich auch alle ganz schnell einig darin gewesen, den Erlös dieses Jahr in dessen Sanierung zu stecken.

Karten für die Abendveranstaltungen gibt es im Minimarkt Walther Reichenau. Die Karten sind für vier Euro je Veranstaltung oder sieben Euro für beide Veranstaltungen erhältlich. Karten gibt es auch an der Abendkasse.

