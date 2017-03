Paddeln im Pool

Die Feuerwehrleute von der Hirschfelder Feuerwehr in voller Montur © thomas eichler

In der Hirschfelder Schwimmhalle ist es am Wochenende lustig zugegangen. Nicht wie sonst haben Badegäste dort gemütlich ihre Bahnen gezogen. Diesmal ging es auf der Wasseroberfläche zur Sache. Denn es stand die „1. Schlauchboot-Rallye in der Hirschfelder Schwimmhalle auf dem Programm.

Insgesamt nahmen fünf Mannschaften an dem spritzigen Vergnügen teil und gaben dabei ihr Bestes. Die Feuerwehrleute von der Hirschfelder Feuerwehr hatten im Wettpaddeln mit dem O-See-Verein sogar ihre Schutzhelme auf. (SZ)

