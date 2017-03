Paddel-Spaß in der Hirschfelder Schwimmhalle Sonnabend steigt ein Schlauchboot-Wettkampf. Mit dabei sind auch örtliche Vereine.

Üben für Sonnabend – die Mitglieder des Hirschfelder Sportvereins versuchen, ihre Schlauchboote möglichst schnell fortzubewegen. Am Sonnabend messen sie sich dann mit anderen Teams. © Matthias Weber

Hirschfelde. Der Spaß ist Sebastian Weder, Holger Pohl und den anderen Mitgliedern des Hirschfelder Sportvereins (HSV) ins Gesicht geschrieben. Mit ihren Paddeln versuchen sie, das Schlauchboot fortzubewegen und gleichzeitig auf Linie zu halten. Das gelingt nicht immer. Aber noch ist das Ganze nur Übung. Sonnabend muss es klappen. Denn die HSV-Mitglieder haben hochgesteckte Ziele: Sie wollen bei der 1. Schlauchboot-Rallye in der Hirschfelder Schwimmhalle ganz oben auf dem Siegertreppchen landen. Die Konkurrenz ist zwar nicht so groß, aber auch nicht zu unterschätzen. Für den Wettkampf, mit dem die Schwimmhalle belebt werden soll, haben sich sechs Mannschaften angemeldet – darunter der O-See-Sportverein, die Feuerwehrkameraden aus Hirschfelde und die örtlichen Faustballer.

Für den Hirschfelder Sportverein ist die Teilnahme selbstverständlich, meint Sebastian Weder, der die Mannschaft zusammengestellt hat. Schließlich ist der HSV mit der Halle eng verbunden. Viele Jahre betrieb der Verein die Einrichtung in Eigenregie, heute gibt es noch die Abteilung Schwimmen, die immer mittwochs ein Kinderschwimmen organisiert. Zwischen 30 und 40 Kinder sich regelmäßig mit dabei. Der HSV will dem Nachwuchs den Spaß am Schwimmen erhalten, sagt Vereinschef Holger Pohl. Denn in der Grundschule werde heute nur noch in der zweiten Klasse Schwimmunterricht angeboten.

Sebastian Weder leitet das Schwimmangebot für den Nachwuchs gemeinsam mit dem ehemaligen Vereinsvorsitzenden Friedhart Scheibler. Weder war früher selbst aktiver Schwimmer und im Schwimmverein Olbersdorf aktiv. Dort ist er aber ausgeschieden und engagiert sich nun in Hirschfelde. Hier ist er in erster Linie Kegler – und das auch sehr erfolgreich. Da die Hirschfelder Kegler mittlerweile in der Landesliga spielen und noch mitten in der Saison stehen, sei es gar nicht so einfach gewesen, fünf Mitglieder für die 1. Schlauchboot-Rallye zu finden. Denn der Verein wird am Sonnabend außerdem die gastronomische Versorgung übernehmen. Nun steht das eigene Team zum Glück, und der HSV kann den Sieg ansteuern. „Wer kegeln kann, kann auch paddeln“, findet Vereinschef Holger Pohl. Schon mehrfach sind die Vereinsmitglieder auf der Neiße von Rosenthal bis zum Kloster St. Marienthal gepaddelt. Das, so hoffen sie, soll als Vorbereitung genügen. Allerdings ist am Sonnabend weniger die Schnelligkeit gefragt, sondern eher Geschicklichkeit. Es sind jeweils zwei Schlauchboote mit vier Teammitgliedern miteinander verbunden, die sich in der Mitte des Beckens befinden. Sie müssen dann in entgegengesetzte Richtung paddeln. (SZ/jl)

Die 1. Schlauchboot-Rallye in der Hirschfelder Schwimmhalle startet am Sonnabend um 10 Uhr.

