Handball – Bezirksliga Chemnitz C ml Packendes Lokalderby Neudorf/Döbelner gewinnen in Waldheim nach dramatischer Schlussphase knapp.

© Symbolfoto: Christian Kluge

Bereits am 2. Spieltag kam es zum Derby zwischen dem VfL Waldheim 54 und der HSG Neudorf/Döbeln. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe und die zahlreichen Zuschauer bekamen eine sehr gute Bezirksligapartie geboten.

Den Waldheimern gelang es im Verlauf des ersten Abschnittes, sich etwas abzusetzen (9:6/19.). Doch dann gab es einen Bruch im Spiel der Gastgeber. Dies nutzte die HSG clever aus und so ging es 10:10 in die Pause.

Auch danach waren die Gäste besser, gingen erstmals in Führung und bauten diese auf drei Treffer aus. Nach der zweiten Auszeit von Trainer Sven Krause fing sich die VfL-Truppe wieder, aber rannte bis in die Schlussminuten dem Rückstand hinterher. Mit letzten Kraftreserven gelang eine tolle Aufholjagd und die Schlussminute war an Spannung kaum zu überbieten.

Der letzte Angriff der HSG wurde mit einem Fehlwurf abgeschlossen – Ballbesitz VfL. In der dritten Auszeit, 33 Sekunden vor Ende, wurde die finale Taktik besprochen. Der Wurfversuch verfehlte aber sein Ziel und die Gäste traten glücklich mit zwei Punkten im Gepäck die kurze Heimreise an. „Am Ende eine unglückliche Niederlage des VfL, aber an dieser sollten die Nachwuchsakteure weiter wachsen und lernen“, sagte VfL-Coach Krause. (DA/hm)

VfL Waldheim 54 – HSG Neudorf/Döbeln 21: 22 (10: 10)

VfL Waldheim 54: Dux, Schneider, Piasecki, Becker, Zschoche, Backofen, Naumann, Görne, Hofmann

HSG Neudorf/Döbeln: Hübner, Schade, Schulz, Winkler, Reichenbach, Kühn, Kunert

