Boxen Packendes Duell der Landesmeister Das Boxteam Döbeln/Roßwein gewinnt den Vergleichskampf gegen eine böhmische Auswahl knapp mit 12:10.

Taslim Gurmalyev (blau) vom BC Dreiländereck erkämpfte für das Boxteam Döbeln einen Sieg gegen Filip Gürt (rot) vom Kravec Gym Teplice. © André Braun

Karl-Heinz Pohl, Vereinschef des Box Clubs Döbeln, ist sichtlich zufrieden. Das Box-Sommercamp am Kanuheim Bischofswiese war ein voller Erfolg. „Es hat alles gepasst. Die Zuschauer haben 16 spannende und gutklassige Kämpfe gesehen. Dank der Stadtverwaltung Döbeln und unserer Sponsoren konnten wir eine gelungene Veranstaltung auf die Beine stellen. Und Nils Götzel hat mit seinem Team für das Wohl der Zuschauer gesorgt“, sagt Pohl.

Nach einem Jahr Pause luden die Verantwortlichen des Boxteams Döbeln/Roßwein in diesem Jahr wieder zum Sommercamp ins Kanuheim Bischofswiese ein. Neben dem Boxteam waren Vereine aus Klingenthal, Zittau, Bautzen, Borna, Delitzsch, Leipzig und eine böhmische Auswahl angereist. Am Freitagabend waren die meisten Sportler eingetroffen. In gemütlicher Runde wurde am Ufer der Mulde bei Steaks und Rostern noch einmal über die Erfolge im zurückliegenden Sportjahr gesprochen. Am Sonnabend startete ein Großteil der Sportler zum Waldlauf, ehe Sparringskämpfe und Theorie auf dem Programm standen.

Am Sonnabendabend erlebten die Zuschauer im gut gefüllten Festzelt einen spannenden Mannschaftsvergleich. Die Döbelner Auswahl, die sich mit Gastboxern aus verschiedenen Vereinen verstärkt hatte, gewann gegen die böhmische Auswahl knapp mit 12:10 Punkten. Der Roßweiner Daniel Kunert konnte krankheitsbedingt nicht für das gastgebende Boxteam in den Ring steigen. Die geplanten Gegner von Leon Boitz und Bela-Pablo Gärtner gingen nicht über die Waage, sodass letztendlich nur Benjamin Dietrich vom heimischen Boxteam in den Ring stieg. Er traf auf Kevin Beimler. Gegen die druckvollen Angriffe fand Benny nicht die richtige Einstellung und verlor den Kampf. Der Kampf zwischen dem tschechischen Meister Narek Sachbazjan und dem deutschen Titelträger Nuradil Utsumiev (Kadetten bis 56 kg) war an Dramatik nicht zu überbieten. Beide Boxer schenkten sich kaum Pausen und waren ständig im Vorwärtsgang. Der Tscheche siegte am Ende knapp nach Punkten. Aber auch der Kampf von Lukas Schneider gegen den tschechischen Meister Daniel Conka (Junioren bis 63 kg) war tolle Boxkunst. Die erste Runde gewann der Tscheche. Ab Runde zwei war Schneider, der für den Boxring Delitzsch aktiv ist, der kampfbestimmende Mann im Ring und konnte einen einstimmigen Punktsieg erkämpfen. Die weiteren Siege für das Boxteam erkämpften Taslim Gurmalyev gegen Filip Gürt, Evan Escher gegen Michal Galanter, Delian Krause gegen Jaroslav Ferko und Aron Lange mit einer Energieleistung gegen David Daduc.

Für die musikalische Untermalung an diesem Abend sorgte Ex-Radiomoderator Thomas Böttcher. Er und seine Frau Nancy, die an diesem Tag Hochzeitstag feierten, stiegen nach Wettkampfende noch zu einem Showkampf in den Ring. „Nancy ist nach elf Jahren Ehe Chef im Ring“, kommentierte Sprecher Michael Thürer den Schlag, den Nancy Böttcher ihrem Mann verpasst hatte. (DA/she)

