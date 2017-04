Packende Kampfnacht in Niesky 13-mal steigen die Kämpfer am Sonntagabend während der Ironsports Fightnight in Niesky in den Ring und liefern sich dabei hochklassige Duelle.

zurück Bild 1 von 3 weiter Max Klyk vom gastgebenden Ironsports Niesky schreit seine Freude über den Sieg im Kampf gegen Christian Seipp vom Weapons Gym Leipzig förmlich aus sich heraus. Über drei Runden haben die beiden Kontrahenten in der Klasse bis 74 Kilogramm am Sonntagabend ihre Kräfte gemessen. Das Publikum feuert Max Klyk nach Kräften an und jubelt schließlich mit ihm über seinen Erfolg im fünften Kampf des Abends. © Rolf Ullmann Max Klyk vom gastgebenden Ironsports Niesky schreit seine Freude über den Sieg im Kampf gegen Christian Seipp vom Weapons Gym Leipzig förmlich aus sich heraus. Über drei Runden haben die beiden Kontrahenten in der Klasse bis 74 Kilogramm am Sonntagabend ihre Kräfte gemessen. Das Publikum feuert Max Klyk nach Kräften an und jubelt schließlich mit ihm über seinen Erfolg im fünften Kampf des Abends.

Die Nieskyerin Anne Munzig (links) wehrt einen Angriff von Linda Maruscakova ab und gewinnt den Kampf.

Im ersten Kampf des Abends unterliegt Esmathulla Arab von Ironsports Niesky (rechts) gegen Nabi Emamodin.

Niesky. Bruno Kabus, der Cheforganisator des hochkarätig besetzten Turniers der Ironsports Fightnight in Niesky, hatte wahrlich nicht übertrieben, als er den Zuschauern am Sonntagabend packende Kämpfe versprach. Von 20 Uhr bis nach Mitternacht lieferten sich die Kämpfer während der 13 Begegnungen packende Zweikämpfe in der fernöstlichen Kampfsportart Muay Thai Kickboxen. Bruno Kabus sagte in seiner Begrüßung: „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, diese Fightnight auf die Beine zu stellen. Sie ist inzwischen eine der größten Veranstaltungen in dieser Sportart in Deutschland.“

Der Einladung in die Sporthalle Bahnhofstraße sind nicht nur Kämpfer aus Berlin, Braunschweig Dresden und Leipzig gefolgt, sondern einige von ihnen haben sehr lange Anfahrtswege von bis zu 18 Stunden auf sich genommen. So treten Sportler aus Belorussland, der Ukraine, aus Polen sowie aus Tschechien in den Ring. Für den Gastgeber vom Ironsports Niesky messen vier Männer und eine Frau ihre Kräfte mit ihren Kontrahenten. Natürlich erfüllt dabei eine besonders starke Geräuschkulisse die Sporthalle. Es ehrt die überaus zahlreichen Zuschauer, dass sie auch den anderen Kämpfern ihren Respekt zollen und die von ihnen gezeigten Leistungen im Ring mit Applaus würdigen. Zahlreiche Sponsoren ermöglichen auch diesmal durch ihre Unterstützung das Turnier. Pikanterweise befindet sich darunter auch ein Zahnarzt. Der Kampf von Anke Kemmer und Petra Castkova wird zudem von zwei Nieskyer Friseursalons präsentiert.

