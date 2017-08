Pack die Badehose ein ... ... und nichts wie hin zum Hechtfest. Die Veranstalter hoffen auf gutes Wetter. Obwohl die Wasserschlacht abgeschafft ist.

Alwin, Ole und Edgar (v. l.) hatten sich 2016 schon zum diesjährigen Hechtfest-Motto gekleidet. Zur Eröffnung am Freitagabend gibt es viel Haut zu sehen. © Ronald Bonß

Trocken soll es bleiben. Mit Temperaturen um die 25 Grad. Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zumindest momentan für den Freitagabend in Dresden voraus. Maik Schellbach wird die Prognosen ganz genau im Auge behalten. Der Vorsitzende des Hechtviertelvereins hofft zum diesjährigen Hechtfest einmal mehr auf gutes Wetter. Denn zur Eröffnung am Freitagabend haben sich die Veranstalter etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

„Sie steht unter dem Motto ‚Pack die Badehose ein‘, da wäre gutes Wetter von Vorteil“, sagt Schellbach und lacht. Wer knapp bekleidet an dem Umzug teilnehmen möchte, muss um 17 Uhr zum S-Bahn-Halt am Bischofsplatz kommen. Ein feucht-fröhlicher Spaß, der viele Jahre als einer der Höhepunkte des Stadtteilfestes galt, wurde hingegen abgeschafft – die traditionelle Wasserschlacht.

In Scharen kamen die Besucher zwischen Rudolf-Leonhard- und Hechtstraße zusammen. Mit Schleudern, Wasserbomben und Schilden bewaffnet, galt es, die gegenüberstehende Gruppe über die Mittellinie auf Höhe der Erlenstraße zu drängen. Rund eine halbe Stunde dauerte das feuchte Spektakel. Doch in den vergangenen Jahren hatte die Wasserschlacht ihren Namen mehr verdient, als den Veranstaltern lieb war. „Es kam hin und wieder zu Verletzungen“, erklärt Schellbach. „Dieses Risiko wollen wir als Verein nicht mehr eingehen.“ Ganz müssen die Besucher sich aber in diesem Jahr noch nicht von der Tradition verabschieden. Der Fotograf Thomas Schlorke hat Aufnahmen der vergangenen Feste zu einem Film zusammengeschnitten. Dieser soll auf die Hauswände in der Erlenstraße projiziert werden.

Generell wird es in diesem Jahr leiser. So wird es auch die Techno-Laser-Show auf dem Spielplatz an der Erlenstraße nicht mehr geben. Viele Anwohner hatten sich im vergangenen Jahr beschwert. Bewährt hat sich hingegen die Kopfhörer-Disko. Sie findet erneut am Freitag- und Sonnabendabend am Königsbrücker Platz statt. Statt lauter Töne setzen die Organisatoren 2017 auf Kinderprogramm und Trödelstände.

So gibt es auf der Hechtstraße zwischen Fichten- und Seitenstraße Bastelstände, Kinderschminken und weitere Angebote für die kleinen Gäste. Außerdem werden diesmal auch auf der Erlenstraße Trödelstände aufgebaut. „Das Interesse der Anwohner, etwas zu verkaufen, ist sehr groß“, sagt Maik Schellbach. „So wollen wir das Gedränge auf der Fichtenstraße in Grenzen halten.“

Reichlich auf die Ohren gibt es dennoch. Auf acht Bühnen musizieren Bands und legen DJs auf. Eines der Highlights für den Vereinsvorsitzenden ist in diesem Jahr der Auftritt von „Feeling D“ am späten Sonnabendabend auf der He(s)chteck-Bühne. Die Punkband covert ab 23 Uhr an der Kreuzung Hecht-/Fichtenstraße Lieder der DDR-Gruppe Feeling B. Schellbach rechnet auch in diesem Jahr wieder mit rund 10 000 Besuchern pro Tag. Und damit, dass Petrus auf der Seite der Veranstalter steht. In diesem Sinne: Pack die Badehose ein ...

