Pachtvertrag für Malerwinkelverein

Königstein. Der Verein Malerwinkel plant, einen Antrag auf Leaderfördermittel für eine notwendige Sanierung zu stellen. Laut Vereinsvorsitzendem Matthias Hinz will sich der Verein damit am Plan zur Belebung der Innenstadt Königsteins beteiligen. Es sollen unter anderem Sanitärräume im Gebäude der alten Vogtei entstehen. Hinz hatte die Auftaktveranstaltung zur Initiative der Innenstadtbelebung genutzt, um sich über die Möglichkeiten des Programms zu informieren. Darüber hinaus ist geplant, die alte Vogtei im Malerwinkel zu pachten, so Hinz. Außerdem wolle man bei einem Termin mit dem Denkmalamt besprechen, wie etwa Wasser- und Abwasserleitungen saniert werden könnten. Zur letzten Vereinssitzung habe man außerdem über das Programm in diesem Jahr gesprochen. So soll es einmal im Monat ein Kulturprogramm, wie einen Jazzabend oder einen Wein- und Bierabend geben, kündigt Hinz an. Der Malerwinkelverein gründete sich im vergangenen Jahr. (SZ)

