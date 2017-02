Pachtvertrag für Lindengarten perfekt Das einzige Lokal in Rathewalde ist für die nächsten Jahre gesichert. Allerdings muss einiges repariert werden.

Der Lindengarten bleibt den Rathewaldern wohl noch einige Jahre erhalten. © Archivfoto/Dirk Zschiedrich

Rathewaldes Gaststätte Lindengarten kann weiter für Kunden öffnen. Die Stadt Hohnstein als Eigentümer des Hauses und die Betreiber der Gaststätte haben den neuen Pachtvertrag bis 2026 unterzeichnet. Zuvor hatte der Stadtrat beschlossen, dass das Haus in kommunaler Hand bleibt und nicht verkauft wird. Marlies Forker, die gemeinsam mit Karsten Oberthür die Gaststätte bewirtschaftet, hat damit Sicherheit.

Der Lindengarten ist das einzige Lokal im Ort. Außerdem befindet sich hier auch die einzige öffentliche Toilette im Ort. Ein Kriterium für den Erholungsort-Titel, den Rathewalde verteidigt hat. Im Zuge der Vertragsgestaltung hat die Stadt den Instandhaltungsaufwand in den nächsten zehn bis 15 Jahren nach einer Begehung bereits auflisten lassen. So müsste die Regenentwässerung erneuert werden. Außen- und Innenputz zeigen Risse. Auch Malerarbeiten wären notwendig. Darüber hinaus gibt es innen Handlungsbedarf. So müssten die Styroporplatten an den Decken abgebaut und neu gemalert werden. Der Heizungskessel kommt in die Jahre. Und der Fettabscheider muss repariert werden. (SZ/aw)

zur Startseite