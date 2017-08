Paar wird von Flüchtlingen attackiert Am Gartenschaugelände kommt es zu Handgreiflichkeiten. Die Polizei läuft massiv Streife.

Zivilcourage ist eine schwierige Sache. Das musste jetzt ein Pärchen erfahren, das am früheren Grillplatz am Festplatz des Landesgartenschaugeländes in eine Rangelei geriet. Beim abendlichen Spaziergang mit Kinderwagen und Hund bekam das Paar mit, wie ein junges Mädchen im Vorbeigehen von einem Flüchtling aus einer Gruppe von etwa 15 Personen heraus verbal bepöbelt wurde. Das Paar wollte die Situation beruhigen und wurde daraufhin nach eigener Aussage ebenfalls bepöbelt und bespuckt, schließlich setzte es auch mehrere Faustschläge.

Nach Aussage der Frau sei auch der Hund mehrfach getreten worden und einer der Jugendlichen habe versucht, den Kinderwagen umzureißen und wie wild um sich geschrien, dass sich das Paar von „Ihrem“ Platz verpissen solle. Sie hätten Flaschen auf dem Gehweg zerschlagen und nebenbei noch genüsslich ihr Gras geraucht. Soweit die Schilderung der Situation durch das Pärchen. Das Ganze ereignete sich bereits am vergangenen Dienstag an der Brücke am ehemaligen Grillplatz, so die Polizei. Schon Montagnacht war die Polizei wegen Ruhestörung durch die gleiche Personengruppe angerückt. Die Polizei mahnte da nicht nur zur Ruhe, sie ließ die Flüchtlinge auch zerbrochene Flaschen wegräumen, die dort von ihnen zerschlagen wurden. Nachdem es nun aber zu Handgreiflichkeiten gekommen ist, wird der Fall insgesamt untersucht.

Für die Attacke auf den Kinderwagen gibt es bislang nur die eine Aussage. Ebenso für die Tritte nach dem Hund. Deutlich geworden ist aber auch, dass es wohl früher eine Beziehung zwischen dem angepöbelten Mädchen und dem Flüchtling gegeben hatte. Das könnte der Auslöser für die verbale Attacke gewesen sein. Die Handgreiflichkeit gegenüber dem Pärchen wird noch immer untersucht. Bis letzten Freitag gab es dazu Vernehmungen und Befragungen. Das Paar hat den Vorfall angezeigt, bestätigt die Polizei. In den sozialen Netzwerken sorgte die Schilderung des Falls durch das Pärchen für eine Vielzahl an Kommentaren und dafür, dass eine Laufgruppe am Röderneugraben vorbeischaute. Ein Aufeinandertreffen von Gruppen wiederum wollte die Polizei unbedingt verhindern. Daher wurde und wird das frühere Landesgartenschau-Areal am Röderneugraben ganz gezielt bestreift, um jedes Aufkommen von Gruppenszenarien von Anfang an zu unterbinden. Einbezogen ist auch die Sächsische Sicherheitswacht. Die Großenhainer sollten das berücksichtigen und darauf verzichten, „mal gucken zu gehen“. Möglicherweise wird sich die Polizei schon diese Woche zu den Vorfällen äußern.

