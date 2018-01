Oybin wirbt für die Oberlausitz

Susann Beyer von der Touristinformation Oybin stellt die Gemeinde und die Oberlausitz derzeit auf der Landwirtschaftsmesse Grüne Woche in Berlin vor. Foto: privat © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Raus aus dem Großstadttrubel, rein ins sächsische Landleben! Unter diesem Motto lassen die Mitgliedsorte des Projektes „Urlaub in Sachsens Dörfern“ noch bis zum 28. Januar auf der Messe „Grüne Woche“ in Berlin nicht nur die Hauptstädter sächsische Landluft schnuppern. Mit dem speziellen Angebot der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS) zeigt das Urlaubsland Sachsen eine weitere Facette seiner Angebote: den erlebnisreichen Landurlaub. Diesen entdecken die Besucher noch bis 28. Januar am Sachsen-Stand der Messe.

Oybin gehört zu 18 von der TMGS zertifizierten Urlaubsdörfern mit Traditionen, Brauchtum und Landkultur, die sich auf der Messe mit altem Handwerk, markanter Volkskunst und dörflichem Leben sowie Ausflugszielen und Erholungsmöglichkeiten präsentieren. „Traditionelles Handwerk, jahrhundertealte Traditionen, gelebtes Brauchtum und kulinarische Spezialitäten – wer sich aufmacht zum Urlaub in Sachsens Dörfern, kann vieles entdecken“, heißt es einer Information der TMGS. Kein Urlaubsort gleicht dabei dem anderen, jedes Dorf hat seine Besonderheit in den Mittelpunkt der Urlaubsangebote gestellt. (SZ)

