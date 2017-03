Oybin will Talringweg verbreitern und ausbauen

Oybin. Die Gemeinde Oybin will mit der Stadt Zittau eine Vereinbarung zur Verbreiterung und baulichen Verbesserung des Talringweges abschließen. Das haben die Gemeinderäte beschlossen. Der Talringweg ist im Abschnitt zwischen Freiligrathstraße und Töpferstraße äußerst schmal und schwer begehbar. Die Gemeinde will den Weg an dieser Stelle verbreitern und in einen qualitativ besseren Zustand als derzeit versetzen. Ziel ist die Barrierefreiheit des Weges. Für Oybin ist die Verbesserung aber auch im Zusammenhang mit der Entwicklung des ehemaligen Pionierlagers wichtig, das an den Weg angrenzt.

Oybin ist dabei jedoch auf die Stadt Zittau angewiesen, die Eigentümer der Flächen ist, über die der Weg verläuft. In ihrem Beschluss haben die Gemeinderäte darum den Oybiner Bürgermeister Hans-Jürgen Goth (Die Linke) beauftragt, die notwendigen Schritte für die Vereinbarung mit der Stadt Zittau einzuleiten. Diese Vereinbarung soll die gemeinsame Verfahrensweise zum Bauvorhaben regeln. Für das Vorhaben, das 2018 umgesetzt werden soll, erhofft sich die Gemeinde Oybin Fördermittel. Geplant werden sollen die Arbeiten jedoch noch in diesem Jahr. (SZ/se)

zur Startseite