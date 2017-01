Oybin hat einen neuen Sauerkraut-König Bernd Krischker aus Olbersdorf besitzt nun Pokal und Krone. Damit ist er aber nur ein Herrscher auf Zeit.

Bernd Krischker (3. von rechts) nach der Preisübergabe im Hotel „Am Berg Oybin“. Auch Oybins Bürgermeister Hans-Jürgen Goth (links) war zur Preisverleihung gekommen. © D. Ullrich

Oybin. In Oybin ist jetzt der 45. Sauerkraut-König gekürt worden. Der Wettbewerb, der 1971 nach einer Stammtisch-Wette im „Hotel am Bahnhof“ ins Leben gerufen wurde, fand auch in diesem Jahr an gleicher Stelle im jetzigen Hotel „Am Berg Oybin“ statt.

Insgesamt hatten 15 Sauerkrautfreunde am diesjährigen Wettbewerb inklusive Verkostung teilgenommen. Der letzte Platz wurde dabei spaßeshalber als „ungenießbar“ eingestuft – und erhielt ebenfalls einen Preis. Auf den 3. Platz wählte die Jury in diesem Jahr Michael Klay aus Ostritz, über Platz 2 konnte sich Familie Richter aus Oybin freuen.

Zum neuen König wurde Bernd Krischker aus Olbersdorf gekürt. Als Preis bekam er Krone und Pokal überreicht. Beides muss der König nach einem Jahr aber wieder abgeben und sich neu um den Titel bewerben. Die Überraschung bei Bernd Krischker über den Sieg war zwar groß, aber nicht unerwartet. Schließlich hatte die Familie Krischker in den vergangenen Jahren schon oft vordere Plätze beim Sauerkrautwettbewerb belegt.

Zu Gast beim diesjährigen Oybiner Sauerkraut-Wettbewerb waren übrigens auch die Damen vom Faschingsklub Großschönau. Sie überraschten die Gäste mit zwei gekonnten Tanzeinlagen. (ul)

