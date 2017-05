Oybin-Express fährt zur Töpferbaude Zwar lässt die Stadt Zittau als Grundstückseigentümer den Weg noch instand setzen, aber zeitweise kann er schon wieder genutzt werden.

Die Oybiner Gebirgs-Express-Flotte von Frank Scherwites steht bereit. © Thomas Eichler

Der Oybin-Express kann wieder zur Töpferbaude fahren. Darüber informiert Frank Scherwites von dem Verkehrsunternehmen. In den vergangenen Wochen war das nicht möglich, da die Stadt Zittau als Grundstückseigentümerin den Weg zur Töpferbaude instand setzen lässt. Laut Frank Scherwites kommen diese Arbeiten gut voran: „Der neue Asphalt ist bereits aufgebracht, gegenwärtig wird an den Banketten gearbeitet.“ Bis Mitte Juni sollen die Arbeiten noch dauern, hat er nach der jüngsten Bauberatung erfahren.

Solange muss der Oybin-Express nicht mehr warten, um wieder den Weg zur Töpferbaude in Angriff zu nehmen. „Wir können ab dem Himmelfahrts-Donnerstag bis zum kommenden Sonntag auf den Töpfer fahren, sowie bis Mitte Juni jeweils an den Wochenenden. Auch zu Pfingsten können wir zur Töpferbaude fahren“, sagt Frank Scherwites. Er weist jedoch darauf hin, dass der dann neu asphaltierte Weg zur Baude von anderen Verkehrsteilnehmern nicht genutzt werden darf. „Das bleibt auch in Zukunft eine gesperrte Straße“, sagt Frank Scherwites. (SZ/se)

