OVPS muss bei Fähranlegern draufzahlen Der Umbau der Anlegestellen geht zügig weiter. Er wird aber deutlich teurer als gedacht.

Die Anleger werden derzeit behindertengerecht umgebaut. © Steffen Unger

Der behindertengerechte Umbau der Zugänge der beiden Fährstellen in Königstein und Halbestadt hält eine weitere Überraschung bereit. Die betrifft aber mal nicht die Fahrgäste, die sich seit Juni mit den provisorischen Ersatzanlegern rumschlagen. Steile Treppen machen es vor allem für ältere Fährgäste und auch Eltern mit Kinderwagen beschwerlich. Für Fahrradfahrer wurden vor einer Weile Schienen angebracht, damit diese ihre Räder leichter hinauf und hinunter befördern können.

Der Fährbetreiber, die Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS), muss sich nun auf höhere Baukosten einstellen. Geschäftsführer Uwe Thiele zufolge wird der Umbau reichlich 30 Prozent teurer als angenommen. Das liege daran, dass die Baufirmen in diesem Jahr so viele Aufträge haben und höhere Preise verlangen können. Außerdem seien Arbeiten hinzugekommen, die nicht absehbar gewesen seien. Der Umbau könne noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, so Thiele. Das hänge vom Wintereinbruch ab. (SZ/kk)

