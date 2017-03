Outdoor-Laden muss in Löbtau schließen Nach 15 Jahren ist Schluss an der Kesselsdorfer Straße. Der Neuanfang soll in einem anderen Stadtteil klappen.

Einer der bekanntesten Händler von der Kesselsdorfer Straße verlässt bald den Stadtteil. Der Outdoor-Handel Fernwegs hat nur noch in diesem Monat geöffnet. Ab Ende März befindet sich das Geschäft auf der Schandauer Straße gegenüber dem Programmkino Ost in Striesen.

Grund für den Umzug ist der Mietvertrag. Der wurde vom Besitzer des Flachbaus an der Kesselsdorfer Straße nicht verlängert, nach 15 Jahren. „Wir wären gern an der Kesselsdorfer Straße geblieben“, sagt Geschäftsführer Sven Reinhardt. Dennoch sieht er zuversichtlich auf den Neuanfang. Viele seiner Kunden kommen aus der ganzen Stadt und würden das Geschäft auch am neuen Standort finden.

Anwohner befürchten nun, dass auch der benachbarte Sonderpostenmarkt Milchwerk den Standort verlässt. Das Unternehmen hat vier Standorte in Dresden. Der in Löbtau war die erste Filiale der Kette, die auch den Werksverkauf von Sachsenmilch in Leppersdorf betreut. Zu einer möglichen Schließung will sich ein Firmensprecher derzeit nicht äußern. Auch zu möglichen Umbauplänen will er nichts sagen. Bei der Stadtverwaltung liegt indes kein Bauantrag für das Objekt vor. (SZ/acs)

