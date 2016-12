Oueslatis werden abgeschoben Die Härtefallkommission hat sich gegen ein Bleiberecht für die Meißner Tunesier entschieden.

Familie Oueslati. © Claudia Hübschmann

Der Kommentar von Familienvater Ahmed Oueslati spricht für sich. „Danke Deutschland (Sachsen ), das Land der Gerechtigkeit und des Rechts. Dies ist ein schönes Weihnachtsgeschenk für Kinder. Wir haben eine negative Entscheidung. Unfair.“ Mit diesen kurzen Zeilen hat der aus Tunesien stammende Meißner am Freitagabend den Beschluss der Härtefallkommission des sächsischen Landtags öffentlich gemacht, der fünfköpfigen Familie kein Bleiberecht in Deutschland zuzuerkennen. Die Härtefallkommission unter Vorsitz des sächsischen Ausländerbeauftragten Geert Mackenroth (CDU) wäre die letzte Instanz gewesen, um eine Abschiebung der Familie zu verhindern.

Im Internet stieß die Nachricht auf Unverständnis. So schrieb die Meißnerin Antje Engel: „Das darf doch nicht wahr sein. Wer das entschieden hat, der hat kein Herz. Eine voll integrierte Familie, die hier Freunde gefunden hat, darf nicht bleiben. Und solche, die straffällig werden, die dürfen bleiben. Kann man denn nicht noch irgendwas machen?“

Das Schicksal der Oueslatis hatte Anfang November sachsenweit für Aufsehen gesorgt. Die fünfköpfige Familie saß bereits in einem Flugzeug, welches sie nach Tunesien bringen sollte. Kurz vor dem Abflug durfte sie das Flugzeug wieder verlassen, da die Härtefallkommission zugesagt hatte, sich mit dem Fall zu beschäftigen.

Aus Tunesien war die Familie 2013 geflohen, da es Drohungen von Islamisten gegen sie gab.

Eltern und Kinder sprechen mittlerweile sehr gut bis fließend Deutsch und haben den christlichen Glauben angenommen. Mutter Ilhem Oueslati arbeitet in Meißen in einem Büro, Vater Ahmed Oueslati sollte in Kürze eine Ausbildung im Gastronomiegewerbe beginnen. Allerdings gibt es in Meißen auch ernst zu nehmende Berichte über teils handgreiflich ausgetragene Familienzwistigkeiten, die das Eingreifen der Polizei und eine zeitweise Trennung der Familie erforderten.

