Oueslatis in Belgien

Familie Oueslati © Hübschmann

Die aus Tunesien stammende Meißner Familie Oueslati hat vor ihrer Rückkehr nach Sachsen in Belgien gelebt. Dies teilte die Familie in einer Reaktion auf einen Artikel mit, indem nur von Luxemburg als vorübergehendem Aufenthalt die Rede war. Die fünf Tunesier sind erneut in den Freistaat gekommen, um Rechtsmittel gegen eine geplante Abschiebung auszunutzen. Im Internet hatte es kontroverse Reaktionen auf Bericht sowie Meinungsbeitrag in der SZ gegeben. Einige Kommentatoren sprachen davon, die Familie werde falsch dargestellt. Andere drängten auf Einhaltung der geltenden Gesetze. (SZ/pa)

