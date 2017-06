Ottokarplatz könnte Kreisel werden Diese und weitere Neuerungen für die historische Innenstadt wird der Zittauer Stadtrat möglicherweise diesen Donnerstag beschließen.

Die Sitzung findet im Zittauer Rathaus statt. © Matthias Weber

Die Stadtverwaltung soll Parkplätze in der Zittauer Innenstadt ausschließlich für Car-Sharing-Fahrzeuge ausweisen und prüfen, ob der Ottokarplatz zu einem Kreisverkehr ausgebaut wird. Das sind einige der Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept für die historische Innenstadt, die der Stadtrat diesen Donnerstag beschließen soll. Darüber hinaus stehen weitere wichtige Entscheidungen an: Der Stadtrat soll unter anderem den Umzug des Technischen Rathauses vom Armeegelände in die Breite Straße festzurren, endgültig die Übernahme von Anteilen der Theater-GmbH abnicken, der Kooperationsvereinbarung zur O-See-Challenge mit dem Ausrichterverein und Olbersdorf zustimmen, die Bepflanzung der Brunnen anordnen und den Nachfolger der umstrittenen Imagebroschüre „Zittau – Weltstadt der Oberlausitz“ für die Veröffentlichung freigeben.

Die Stadtratssitzung ist öffentlich und beginnt um 17 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. (SZ/tm)

