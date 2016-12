Otto will doch nur helfen So genannte Chatbots beraten Kunden schneller als jeder Mensch. Sie sollen das digitale Geschäft der Zukunft bestimmen.

Der Messenger-Dienst „wire“. © Wire

Guten Tag, ich bin Otto. Ich bin ein Bot, der dich durch die App begleitet. Wer erstmals den Messenger-Dienst „wire“ benutzt, dem stellt sich Roboter Otto vor. Otto kann mit den Armen wedeln, die Augen wackeln lassen und ist immer freundlich. Schreibe mir etwas, um weiterzumachen, fordert Otto. „Hallo“, schreibe ich. „Prima“, erwidert Otto. Dann will er mir zeigen, wie man Zeichnungen macht, wie Sprachaufnahmen funktionieren.

Otto und seine Kollegen sind so etwas wie digitale Helfer. Sie sollen Mitarbeiter entlasten und für schnelleren Service sorgen, für sämtliche Angebote, digitale wie analoge. Ihr Job: die Kommunikation zwischen Mensch und Firma, zwischen Nutzer und Dienstleister. In Deutschland steht man bei der Anwendung von Chatbots im Kundenservice noch relativ am Anfang. „Im Prinzip geht es hier um eine Weiterentwicklung der Telefonhotline und der Kundenbetreuung“, sagt Peter Meyer vom Verband der Internetwirtschaft eco.

Laut Meyer wird es in wenigen Jahren für den Verbraucher nicht mehr zu erkennen sein, ob man mit einem Menschen oder mit einer künstlichen Intelligenz spricht. Sprachprogramme wie Siri zeigten bereits, wie weit die Technik sei. Spätestens in fünf bis zehn Jahren soll die Technologie deutlich professioneller sein, vermutet Meyer. Dann könnte Siri beispielsweise Urlaubsreisen nach den Vorlieben des Nutzers selbstständig buchen. Der Mensch muss nur noch die Bestätigung klicken.

Ich will eine Sprachnachricht aufnehmen und verschicken. Doch ich berühre an der falschen Stelle das Smartphone-Display. „Das war leider nicht ganz richtig“, schreibt Otto. „Probiere es noch einmal.“ Otto ist bereit zu helfen. Am frühen Morgen, an Feiertagen, mitten in der Nacht.

Immer dieselben Fragen

Thomas Wilde und seine Kollegen schaffen die technischen Voraussetzungen für solche digitalen Helfer wie Otto. „Unsere Social-Media-Lösungen nutzen insbesondere Firmen, die mit ihren Kunden regelmäßig im Dialog stehen“, sagt Wilde. Er ist Geschäftsführer von BIG Social Media in Berlin. Die Telekom oder die Internetfirma 1&1 gehören zu seinen Kunden, Supermärkte, Automobilhersteller, jegliche Art von Dienstleistern. Wildes Unternehmen schließt eine Lücke, die die Digitalisierung und die sozialen Medien aufgetan haben: Das Kommunikationsverhalten der Menschen hat sich verändert. Gab es früher Probleme mit der Lieferung von Waren, suchte sich der Kunde die passende Abteilung im Unternehmen dafür. Heute werden Anfragen zentral von einer Stelle aus gesteuert. Wildes Software organisiert die Flut an Informationen und Anfragen.

45 Mitarbeiter hat die BIG Social Media GmbH. Sie legen Wissensdatenbanken an, programmieren die Algorithmen. Seit zehn Jahren gibt es die Firma. Die Nachfrage, vor allem nach den Bots, hat die Firma schnell wachsen lassen. „Das Thema stand lange nur in der Spieleecke“, sagt Wilde. Heute ist den meisten Dienstleistern klar: Kundenservice am Telefon ist viel zu teuer. Service über Messenger spart Geld.

Die Programmierer nutzen einen einfachen Trick. In der Regel stellen die Kunden immer dieselben Fragen. Warum funktioniert mein Internet nicht? Wo bleibt mein Paket? Anstelle eines Mitarbeiters, der die immer gleichen Dialoge abspult, übernimmt der Bot, eine künstliche Intelligenz, die Anfrage. Und obwohl eine Maschine ihr Anliegen betreut, fühlen sich die Verbraucher gut aufgehoben. Schließlich spricht das Unternehmen mit ihnen. Kommt der Bot nicht weiter, gibt er in der Regel an den Menschen ab. Auch wenn die Maschine nicht versteht, was der Mensch will.

Die Idee der Mensch-Maschine-Kommunikation gibt es seit den 1970er-Jahren. Was damals als beschwerliche Programmieraufgabe galt, ist heute technisch kaum noch ein Problem. Für IT-Giganten wie Facebook oder Google ist die Arbeit mit künstlicher Intelligenz das Geschäftsmodell der Zukunft. Messenger-Dienste wie Whatsapp oder Signal nutzen mehr als eine Milliarde Menschen. Längst geht es nicht mehr nur um Kontakte zwischen Freunden und Familie. Sondern auch um geschäftliche Beziehungen. „Bots müssen die Sprache verstehen und Probleme lösen können“, sagt Wilde.

„Hurra, das war’s“, sagt Otto. „Du hast die Grundlagen kennengelernt.“ Otto ist zufrieden mit mir. „Leute teilen eine Menge Bilder. Jetzt bist du an der Reihe, sende mir ein Bild.“ „Tschüss Otto“, schreibe ich. „Das war leider nicht ganz richtig“, antwortet der Bot. Ich steige aus.

zur Startseite