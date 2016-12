Otto Waalkes kommt nach Riesa Der „Friesenjung‘“ tritt in der Sachsenarena auf. Sein letzter Besuch liegt viele Jahre zurück.

Otto Waalkes kommt im September 2017 nach Riesa. © Archiv/dpa

Er dürfte in Deutschland zu den bekanntesten Komikern gehören: Erst im vergangenen Jahr feierte Otto Waalkes sein 50. Bühnenjubiläum. Nun kommt der mittlerweile 68 Jahre alte Ostfriese, den jeder nur bei seinem Vornamen nennt, nach Riesa. In der Sachsenarena macht das friesische „Ein-Mann-Theater“ am 19. September 2017 mit seinem Programm „Holdrio again“ Station.

Ottos letzter Auftritt in der Sportstadt liegt schon einige Jahre zurück: 2002 machte seine Tour „Only Otto“ auch Halt in Riesa. Neben den klassischen Liedern und Sketchen, mit denen er seit Jahrzehnten auf der Bühne steht, wagte er damals auch Späße über regionale Ortsnamen und probierte sich am sächsischen Dialekt. (SZ)

Karten im Vorverkauf an bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.eventim.de

