Otto sucht den Geist der Weihnacht Die Laienspieler der Stadt begeistern mit ihrem Stück das Publikum. Das singt zum Schluss auch noch mit.

Die Harthaer Laienschauspieler präsentieren jedes Jahr, wenn der Weihnachtsmarkt eröffnet wird, ein neues Stück. Diesmal ist ein junger Mann auf der Suche nach dem Geist der Weihnacht. Otto (links) will nicht wie seine Mutter Weihnachtsdeko verkaufen. © Dietmar Thomas

Der Harthaer Weihnachtsmarkt ist am Freitagabend proppenvoll. Vor der Bühne gibt es kein freies Plätzchen mehr. Alle drängen sich nach vorn. Sie können den Auftritt der Harthaer Laienspielgruppe kaum erwarten. Die meisten Besucher wissen, dass sich die Akteure immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Aber was, bleibt bis zum Auftritt streng geheim.

Die Gäste erleben, wie ein junger Mann nach dem Geist der Weihnacht sucht. Trotz vieler Proben, sind die Schauspieler etwas aufgeregt. Und dann geht es los. Eine geschäftstüchtige Mutter, die mit Weihnachtsdekoration handelt, hat zwei Söhne. Bodo steht seiner Mutter in nichts nach. Otto, der jüngere Sohn, ist von milderem Geist. Er kann und will nicht so sein wie Mutter und Bruder und fühlt sich in Oma Hildes Gegenwart am wohlsten. Deshalb besucht er sie auch oft und nicht nur deshalb – ihn interessieren auch die Tratschgeschichten, die die Oma erzählt.

Weil er sich nicht an den dubiosen Verkäufen seiner Mutter beteiligen will, schickt sie ihn in die weite Welt. „Die Geschäfte hier sind krumm. Um den Geist von Weihnachten zu finden, werde ich von hier verschwinden“, sagt Otto. So macht er sich auf die Socken. Doch zuvor geht er noch einmal zu Oma Hilde. Die soll ihm sagen, was der wahre Sinn von Weihnachten ist. Doch Oma ist nicht da.

Otto findet eine Mitteilung am Häuschen: „Lieber Otto, ich kann heute nicht Zuhause sein, ich bin in der Kneipe mit dem internationalen Frauenverein“. Was Otto dann erlebt, bringt auch das Publikum zum Staunen. Frauen aus England, Griechenland, Mexiko und Russland sitzen mit Oma am Tisch und sind bereits etwas angeheitert. Sie nehmen Otto herzlich auf und erzählen ihm, wie sie die Feiertage überstehen. Ein wildes Saufgelage beginnt – und Otto ist mittendrin. Das Publikum geht mit, als die landestypische Lieder erklingen. Was auf der Bühne gezeigt wird, gefällt und es wird gelacht.

Nach dem berauschenden Fest weckt Otto am nächsten Tag verkatert auf. Er ist verärgert, dass er immer noch keine Antwort hat, bis ihn der Wirt den richtigen Tipp gibt: „Geh dahin, wo man dich sicher schon vermisst, dort wo du immer gerne bist, wo es warm und wohlig ist“. Otto kommt pünktlich zu Weihnachten bei Oma Hilde an. Sie erklärt ihm den Sinn von Weihnachten. Es geht um Freude und eine gemütliche Zeit, die man mit der Familie, Freunden oder Bekannten verlebt.

Eigentlich ist das Stück zu Ende, doch dann erleben die Weihnachtsmarktbesucher etwas, was es bisher noch nicht gab. Sophia Wolfram singt mit Unterstützung ihrer Schauspielerkollegen und der musikalischer Begleitung des Gitarristen Michael Gerlach das Lied „Weiße Harthaer Weihnacht“. Der Text stammt aus der Feder der Sängerin. Es geht um den die tolle Stimmung auf dem Markt. Und damit alle Harthaer mitsingen können, gibt es Zettel mit dem Text – viele machen Gebrauch davon.

„Was wäre der Harthaer Weihnachtsmarkt ohne das Stück der Laienspielgruppe. Ich schauen es mir jedes Jahr an“, sagt die Harthaerin Silvia Weiß. Es sei immer wieder schön. Sie bewundere die Schauspieler, die ihre Sache super machen. Um alles zu sehen, hatte sich Silvia Weiß einen der vorderen Plätze ergattert. Zum ersten Mal erlebte Tina Viertel aus Waldheim den Auftritt der Laienspielgruppe. „Es war sehr schön. Das Stück war lustig und hatte gleichzeitig einen Sinn“, sagt Tina Viertel.

In diesem Jahr haben Sophia Wolfram und Ines Just das Stück geschrieben und die entsprechende Musik ausgesucht. Damit diese auch an den entsprechenden Stellen zum Einsatz kam, dafür sorgte DJ Andreas Richter. Die Requisiten und Kostüme haben die Schauspieler selbst mitgebracht oder sie stammen aus dem Fundus. Das Schminken übernahm wir immer Kosmetikerin Susan Posselt.

zur Startseite