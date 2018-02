Otto Reutter trifft Offenbach Im Foyer des Zittauer Theaters zeigt der Görlitzer Theaterdramaturg Ivo Zöllner sein neues Programm zum Schmunzeln – mindestens. Diesen und weitere Veranstaltungstipps findet man unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

© Andreas Hartmann

Zwei Großmeister des musikalische verpackten Humors, die in ihren Couplets die Menschen zu Lachsalven hinrissen: In seinem neuen Solo-Programm lässt der Görlitzer Theaterdramaturg Ivo Zöllner den König der Salonhumoristen, Otto Reutter, auf den Mozart der Champs-Élysées, Jaques Offenbach, treffen. Dieser zog als blutjunger Mann von Köln nach Paris los und eroberte die Pariser mit seinen “Offenbachiaden„ wie der “Großherzogin von Gerolstein„, deren Neuproduktion am GHT Anlass für dieses neue Programm ist, im Sturm. Zöllner erzählt über Leben und Werke Offenbachs und kommentiert diese mit den dazu passenden amüsanten Reutter-Couplets. Es werden aber auch Nummern aus Offenbach-Werken dargeboten. Da bleibt kein Auge trocken. Die Veranstaltung im Foyer des Zittauer Theaters beginnt um 15 Uhr, Karten kosten 18 Euro.

