Ottewiger Wehr weiht Fahrzeug ein Der Robur ist mehr als 40 Jahre alt. Die Feuerwehrleute schätzen seine Vorzüge. Trotzdem wird er nun ausgetauscht.

Fünf Feuerwehrmänner holten das neue Fahrzeug in Görlitz ab. © privat

Die Ortsfeuerwehr Ottewig ist seit Mitte Oktober stolze Besitzerin eines neuen Fahrzeuges. Fünf Kameraden fuhren nach Görlitz, um das Auto abzuholen. „Die Vorfreude und Aufregung war groß. So etwas gab es seit fast 42 Jahren nicht mehr in Ottewig“, so Ortswehrleiter Christian Saupe. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein TSF-W, ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser. Es verfügt über einen 800 Liter- Wassertank, eine tragbare Pumpe im Heck des Fahrzeuges, Stromerzeuger, Beleuchtungsmast, Lüfter zur Ventilation verrauchter Gebäude oder Räume, die neueste Schaumtechnik und diverse Aggregate zur Brandbekämpfung und für kleinere technische Hilfeleistungen. „Wer sich selbst ein Bild vom neuen Feuerwehrfahrzeug machen will, den laden wir für Sonnabend ab 14 Uhr in den Park Ottewig ein“, sagte Christian Saupe. Für das leibliche Wohl und ein beheiztes Festzelt ist gesorgt. Das neue Fahrzeug kann besichtigt werden. „Außerdem bieten wir Rundfahrten an“, so Saupe. Für Kinder wird die Jugendfeuerwehr Zschaitz-Ottewig ein Programm gestalten. Der Robur soll nach mehr als 40 Jahren in den Ruhestand geschickt werden. Im vergangenen Jahr hatten die Ottewiger Feuerwehrleute zum 40. Jahrestag der Inbetriebnahme ihres Fahrzeuges, des LO-2001a (Luftgekühlter Ottomotor), ein kleines Fest organisiert. Das stand unter dem Motto „Geliebt, gehasst, geschoben“. Der LO ist geländegängig, robust und dadurch gut für den Einsatz auf dem Dorf geeignet – diese Eigenschaften wissen die Feuerwehrleute zu schätzen. Aber das Fahrzeug der Ortswehr Ottewig schwächelte schon seit Längerem. „Mit seinen 70 PS ist er sehr langsam. Wenn wir voll beladen sind, fahren wir mit 30/40 Kilometern in der Stunde los“, so Chefmechaniker Horst Kühn.

Indienststellung des neuen Feuerwehrfahrzeuges am Sonnabend ab 14 Uhr im Park Ottewig

