Ottenhain verschiebt Sensenfest

Ottenhain. Das traditionelle Ottenhainer Sensenfest findet in diesem Jahr nicht wie gewohnt am ersten Wochenende im August statt. Darauf weisen die Organisatoren hin. Der Wettbewerb im Sensen fällt aber nicht aus, sondern ist in diesem Jahr nur verschoben.

Das hat einen guten Grund: Vom 18. bis zum 20. August findet in dem Ortsteil der Gemeinde Kottmar die Feier zum 700-jährigen Jubiläum von Ottenhain statt. Das Sensenfest wurde in die Festwoche verlegt. Gesenst wird am 19. August. Das dreitägige Fest beginnt mit einer Festveranstaltung im Ottenhainer Kulturhaus am 18. August. Das wird eine der letzten Veranstaltungen in dem Gebäude sein. Nach der 700-Jahr-Feier will die Gemeinde Kottmar das Kulturhaus abreißen lassen und ein neues Dorfgemeinschaftshaus errichten. Bis zum Spätherbst 2018 soll das neue Gebäude stehen, so der Plan der Gemeindeverwaltung. Reichlich 700 000 Euro sind für Abriss und Neubau eingeplant. (SZ/rok)

