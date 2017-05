Ottendorfs Bürgermeister wiegt so viel wie 203 Bibeln

Der Ottendorfer Bürgermeister auf der Waage. © PR/Volker Hillenbrenner

Ein Bild für die Götter! Ottendorfs Bürgermeister Michael Langwald steht am vergangenen Sonntag auf einer hölzernen Waage. Gegenüber stapeln sich mehrere grüne Kisten, gefüllt mit zahlreichen Bibeln – ob kleine oder große, neue oder alte. 203 an der Zahl werden schlussendlich benötigt, um die hölzerne Waage mit dem „Schwergewicht“ der Ottendorfer Ortspolitik wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Doch was hat es mit diesem ungewöhnlichen Bild auf sich? Die Antwort ist simpel: Am Sonntag hat die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde zur Eröffnung der Bibelausstellung „abgestaubt“ in ihr Gemeindehaus an der Bahnhofstraße 3 eingeladen. Und zum Eröffnungsprogramm gehörte unter anderem das Aufwiegen von Ottendorfs Bürgermeister. Er eröffnete nach dem biblischen Wiegen und einem Grußwort gemeinsam mit Matthias Miethe von der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde die Ausstellung – mit dem obligatorischen Durchschneiden des Bandes. Die Wanderausstellung, die sich an verschiedenen Stationen interaktiv mit der Bibel beschäftigt, ist noch bis zu diesem Sonnabend, den 13. Mai, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An diesem Dienstag und Mittwoch sogar bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. (SZ)

