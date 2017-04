Ottendorferinnen sind Bezirksmeister Die jungen Mädchen vom BCO qualifizieren sich damit auch für die Regionalmeisterschaften.

Die U 13-Mädchen vom BC Ottendorf-Okrilla bejubeln mit ihren Trainern den Gewinn der Bezirksmeisterschaften. © privat

Wieder konnte der Ottendorfer Basketball-Nachwuchs feiern. Die U 13-Mädels wurden ungeschlagen Bezirksmeister und setzten sich am Ende klar gegen den Regionalliga-Nachwuchs der TU Dresden und vom BC Dresden durch. Einer weiblichen U 13-Mannschaft vom BC Ottendorf-Okrilla gelang das zuletzt in der Saison 2010/11. BCO-Trainer Dirk Thomas war am Ende hochzufrieden: „Mit viel Fleiß und Spaß am Sport haben wir unser Saisonziel erreicht. Mein Lob geht an die Mädchen, die sich im Laufe der Saison klasse entwickelt haben.“

Am vergangenen Wochenende reiste die BCO-Mannschaft nach Gotha und kämpfte bei der Regionalmeisterschaft um den Einzug ins Finale um die Süd-Ostdeutsche-Meisterschaft, die in diesem Jahr Mitte Mai in Bayern stattfindet. Dazu musste Ottendorf einen der ersten beiden Plätze belegen. Im Überkreuzvergleich mit Thüringen bestritten die Ottendorfer Mädchen das erste Spiel gegen BIG Gotha und verloren mit 51:67. Die zweite Partie zwischen den ChemCats Chemnitz und Science City Jena endete 78:55. Im Spiel um Platz drei mussten sich die Rödertalerinnen dann nach gutem Spiel der Mannschaft aus Jena mit 48:63 geschlagen geben. Damit verpasste der BCO leider die Süd-Ostdeutschen Meisterschaften. (dt)

