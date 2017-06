Ottendorfer Oberschule wird zur Party-Zone In der letzten Schulwoche laden Schüler und Lehrer zu einem dreitägigen Fest ein. Dazu sind auch alle Ottendorfer herzlich willkommen.

Im Rahmen der 48-Stunden-Aktion haben die Schüler der Klassenstufen acht und zehn die Schautafeln im Schulhof neu gestaltet. Als Thema haben sich die jungen Sprayer den 50. Geburtstag der Oberschule ausgesucht. © Thorsten Eckert

Stolze 50 Jahre wird die Oberschule von Ottendorf-Okrilla in diesem Jahr. Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Zwar war die feierliche Einweihung der Schule am 8. Januar 1967, aber in den Sommermonaten feiert es sich doch viel schöner, als in den kalten Wintertagen. Deswegen hat das Team um Schulleiterin Jana Noltemeier beschlossen, die Feierlichkeiten in die letzte Schulwoche zu verlegen. Drei Tage lang wird deswegen ab dem 19. Juni in der Ottendorfer Oberschule gefeiert. Das Programm haben die Lehrer in Zusammenarbeit mit den Schülern und den Eltern auf die Beine gestellt – und es ist so bunt geworden, wie die Schule selbst!

Ein Tag im Zeichen der Wissenschaft

Für den Montag, 19. Juni, hat die Schule ein Fest nur für die Schüler der Klassen fünf bis neun organisiert. Dazu haben sich die Lehrer externe Unterstützung geholt. Denn der Vormittag des ersten Tages der Jubiläumswoche steht ganz im Zeichen der Wissenschaft. So ist beispielsweise das Deutsche Rote Kreuz vor Ort und bespricht mit den Kindern alles Wissenswerte rund um das Thema Erste Hilfe. Zusätzlich gibt es einige Stationen, die sich mit Solarenergie beschäftigen. Auch verschiedene Wissenschaftsexperimente werden angeboten.

Spendenlauf mit Sommerfest

Am Dienstag, 20. Juni, können die kleinen Wissenschaftler ihre Kittel beiseitelegen und diese gegen Sportsachen austauschen. Denn ab 15 Uhr steht erneut der Spendenlauf auf dem Programm. Dabei sammelt die Schule nicht zum ersten Mal Spenden für den Dresdner Verein Sonnenstrahl, der sich um krebskranke Kinder kümmert. „Wir hatten einmal einen Schüler, der an Krebs erkrankt ist. Seitdem veranstalten wir den Spendenlauf“, berichtet Andrea Nitzsche vom Organisationsteam der Jubiläumswoche. Im Anschluss findet ab 18 Uhr das große Sommerfest statt. Dazu sind nicht nur Schüler, sondern auch Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte eingeladen. Es wird unter anderem ein Volleyball- sowie ein Fußballturnier geben. „Ansonsten soll es ein gemütlicher Abend werden“, so Andrea Nitzsche. Die Schüler sorgen mit einigen Darbietungen an diesem Abend für die musikalische Unterhaltung. Dabei sind sowohl Einzelkünstler als auch die Schülerband zu hören.

Zusätzlich ist es geplant, am Dienstag die neuen Schautafeln der Schule einzuweihen. Diese haben zehn Schüler der Oberschule im Rahmen der 48-Stunden-Aktion des Landkreises Bautzen gestaltet. Innerhalb von 48 Stunden setzen Jugendgruppen dabei ein selbst gewähltes Projekt ehrenamtlich um, mit dem Ziel, etwas Bleibendes für das Gemeinwesen zu schaffen. Die jungen Ottendorfer entschieden sich anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Schule, die alten Aufsteller im Hof des Gebäudes neu zu gestalten. Die Gemeinde Ottendorf hat die neuen Schautafeln finanziert, die Schüler haben sie mit Graffitikünstler Christian Weise und ihren kreativen Motiven schließlich farblich in Szene gesetzt.

Die Olympiade der Oberschüler

Auch am 20. Juni soll es in der Festwoche sportlich zugehen. Denn dann steht die Olympiade an. „Das wird ein lustiges Sportfest“, erklärt Andrea Nitzsche. Dafür haben sich insgesamt 20 Mannschaften gebildet, die symbolisch für 20 Länder stehen. „Die Mannschaften sind gut durchmischt. Aus allen Klassenstufen sind Schüler vertreten“, berichtet Andrea Nitzsche. Die Teams müssen sich dann in Disziplinen wie „Gummistiefelzielwurf“ unter Beweis stellen. Wer schafft es, die meisten Wettkämpfe zu gewinnen und die Olympiade für sich zu entscheiden? Fest steht zumindest: An diesem Tag werden vor allem auch die Lachmuskeln in Anspruch genommen.

Offizielle Festveranstaltung

Am Nachmittag findet dann zum Abschluss der Jubiläumswoche die offizielle Festveranstaltung statt. Dafür hat die Schule Einladungen an ehemalige Kollegen, die Vertreter des Ottendorfer Rathauses sowie an die Bildungsagentur und den Landkreis Bautzen als Träger der Einrichtung geschickt. Der Festakt findet bei schönem Wetter im Freien, ansonsten im Speiseraum der Oberschule statt.

Während der gesamten Jubiläumswoche stellt sich die Ottendorfer Oberschule natürlich auch vor. So können sich Eltern zu den Ganztagsangeboten informieren oder sich die Projekte der Schüler anschauen. Eine Ausstellung mit alten Lehrmitteln erzählt zudem vom Schulalltag der vergangenen 50 Jahre.

