Ottendorfer feiern in Bayerntracht Rund 400 Gäste kamen zum Oktoberfest in die Halle Karpen. Auch Freibier gab’s.

zurück Bild 1 von 3 weiter Für den diesjährigen Bieranstich hat sich Ottendorfs Bürgermeister Michael Langwald (i.) in Schale geworfen. Er hämmerte mit Bedacht. Erst nach drei Schlägen fließt das Radeberger ins Glas von Oktoberfest-Mitorganisator Denis Schröter. © Bernd Goldammer Für den diesjährigen Bieranstich hat sich Ottendorfs Bürgermeister Michael Langwald (i.) in Schale geworfen. Er hämmerte mit Bedacht. Erst nach drei Schlägen fließt das Radeberger ins Glas von Oktoberfest-Mitorganisator Denis Schröter.

Radeburgs Partyband Live Cocktail brachte die Halle Karpen in Ottendorf-Okrilla zum Brodeln.

Und in den Pausen war Spaß mit Nagelschlagen angesagt.

Die Sporthalle Karpen in Ottendorf- Okrilla war Sonnabendnacht in bajuwarischer Farbenpracht beim 8. Oktoberfest zu erleben. Alle Parkplätze waren bereits voll. Doch der Andrang riss längst noch nicht ab. Deshalb waren die Einheimischen lieber gleich zu Fuß in die alte Sporthalle gekommen. Natürlich in voller Bayerntracht. Vom Hut bis zur Lederhose.

Nur der sächsische Dialekt konnte den sichtbaren Erlebniswert noch toppen. Denn diese Mischung ist höchst selten. Dass das Radeberger Bier hier dazu gehörte, war auch deutlich zu sehen. „Bier ist irgendwie auch Heimat“, machte Olaf Zeidler aus Dresden klar. Ottendorfs Bürgermeister Michael Langwald war der Anstich des Freibierfasses vorbehalten. Dafür hatte er sich in Schale geworfen. Er war in Tracht erschienen.

„Die Mitglieder des Vereins Studio 40 haben wieder gezeigt, dass sie gemeinsam mit vielen Partnern tolle Veranstaltungen produzieren können. Dafür sag ich ein herzliches Dankeschön. Das ist schon mal einen Beifall wert“, betonte Michael Langwald. Für ihn ist das Oktoberfest auch Gelegenheit, mit den Vereinsmitgliedern ins Gespräch zu kommen. Hinter vorgehaltener Hand ging es aber auch um die Frage, wie viele Schläge er diesmal brauchen würde. Durstige müssen bei ihm länger stark bleiben. Das Ortsoberhaupt führte den Holzhammer wie immer mit Bedacht. Drei kraftvolle Schläge ließ der Bürgermeister auf den Bierhahn krachen. Erst dann konnte der heimatliche Gerstensaft im Glas schäumen. Eine lange Schlange bildete sich. Das hielt 20 Minuten an. Dann wurde das Fass angekippt, um auch noch den letzten Tropfen herauszuholen.

Wie auf der Münchner Wies’n

Dann ging es am Bierstand weiter. Mit Trinkerfestspielen wie auf der Münchner Wies’n hat das Ottendorfer Oktoberfest wenig zu tun. Hier geht’s vordergründig um Spaß. Die Glashumpen wurden gegen 22 Uhr sogar zu „Sportgeräten“. Da war Standhaftigkeit gefragt. Etwa 20 Teilnehmer stemmten Gläser mit einem Liter Inhalt. Es ging um die Biersportpokale des Jahres 2017. Bei den Herren gewann Sandro Haubold aus Ottendorf. Pferdehofbesitzerin Kathrin Mirl aus Hermsdorf war bei den Damen erfolgreich. Ein Literglas etwa fünf Minuten mit ausgestrecktem Arm vor sich zu halten, dafür ist Kraft und Ausdauer nötig. Es gab auch noch weitere Spaßwettkämpfe zur allgemeinen Belustigung. Dazu gehörte auch das traditionelle Nagelschlagen.

Wer die grandiose Stimmung dieser Nacht miterlebte, dem wurde klar: Denis Schröter, Christoph Peschel und all‘ die vielen Ehrenamtlichen des Vereins Studio 40 haben mit dem 8. Oktoberfest wieder etwas auf die Beine gestellt, das weit über Ottendorf-Okrilla ausstrahlt. Auch zahlreiche Ottendorfer Karnevalisten gehörten wieder zur großen Organisations-Crew, die diesen Festknüller auf die Beine stellen konnten. Der Besucherandrang belohnte die Gemeinschaftsarbeit. Alle Beteiligten konnten sich freuen. Um die 400 Gäste aus allen Himmelsrichtungen der Umgebung waren in der Halle. Und die Menge identifizierte sich mit dem Spaß. Etwa drei Viertel der Gäste trug Bayerntracht. Das zeigte, dass die Veranstaltung den Nerv der Zeit trifft.

Zum großen Stimmungserfolg trug auch die Radeburger Partyband „Live Cocktail“ bei. Die Technik für die Show kommt aus eigenem Hause oder wurde von befreundeten Unterstützern wie DJ Menzes ergänzt. Licht und Sound sind großartig.

„Unser Oktoberfest gibt es nun bereits acht Jahre. Sechsmal haben wir es in unserem Jugendklub durchgeführt. Im Karpen läuft es nun zum zweiten Mal. Schon im vergangenen Jahr war der Qualitätssprung erlebbar, der im Karpen möglich wurde“, sagt Mitorganisator Denis Schröter. Wie zu erleben war, hat die Veranstaltung ihre Reichweiten nochmals getoppt.

Das macht den Ehrenamtlichen Mut auf ein neues Fest. Es wird auch ein 9. Oktoberfest geben. Und alle wünschen sich, dass es wieder in der legendären Halle „Karpen“ stattfinden kann.

