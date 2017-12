Ottendorfer Auswahl wird Dritter Das Ü 40-Männerteam vom BC Ottendorf-Okrilla holt sich bei der Landesmeisterschaft in eigener Halle Bronze.

Das Ottendorfer Ü 40-Team bespricht seine Taktik. © privat

Basketball. Alle Jahre wieder treffen sich gegen Jahresende die besten Ü 40-Basketballmannschaften Sachsens, um in lockerer Atmosphäre ihren Meister zu ermitteln. Diesmal war Ottendorf-Okrilla der Gastgeber. Teilnehmer am diesjährigen Finalturnier waren die Dresden Titans, Chemnitz Niners und BC Ottendorf-Okrilla. Die Mannschaft vom USC Leipzig musste kurzfristig absagen.

Turnierfavorit war die Mannschaft aus Dresden, die schon im Vorjahr den Titel erringen konnte und beste Voraussetzungen zu einer Titelverteidigung besaß, weil die meisten Akteure noch im Spielbetrieb der Bezirksliga Dresden am Start sind. Sie wurden verstärkt durch eine Spielerin vom USV TU Dresden. Das Auftaktspiel bestritten die Ottendorfer gegen Chemnitz. Hier war die Abstimmung bei den Hausherren noch unzureichend, da das Team aus Spielern beider Ottendorfer Freizeit-Vertretungen bestand. Also aus der dritten und vierten Herrenmannschaft, die nicht nur keine Wettkämpfe mehr austragen, sondern auch nicht miteinander trainieren und sich lediglich zu derartigen Anlässen sporadisch zusammenfinden.

Trotzdem hielt der BCO ganz gut mit und das Spiel lange Zeit offen. So war die Partie bis kurz vor dem Ende noch nicht entschieden. Doch am Ende hatten die Chemnitzer die Nase knapp vorn und gewannen mit 42:37.

Auch im zweiten Turnierspiel zwischen Chemnitz und Dresden war lange Zeit nicht abzusehen, wer den Sieg erringen würde – und das, obwohl man Chemnitz anmerkte, dass die Spieler kurz vorher bereits vierzig Spielminuten auf dem Parkett gestanden hatten. Schließlich ließ ihre Puste aber dann doch etwas nach und die Dresdener gewannen letztlich nicht unverdient mit 37:30.

Dresden verteidigt den Titel

In der letzten Partie zwischen Dresden und den Gastgebern vom BCO mussten die Ottendorfer bereits in der ersten Halbzeit einsehen, dass es zu einer Überraschung nicht reichen würde. So wurde der sportliche Ehrgeiz in den Hintergrund gestellt und ordentlich durchgewechselt. Die Spieler aus der Landeshauptstadt gewannen am Ende klar mit 41:26 und verteidigten damit ihren Meistertitel. Das Turnier klang dann in geselliger Runde aus. (rhe)

zur Startseite