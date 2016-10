Ottendorf setzt Prioritäten Die Sanierung des Teichwiesenbades kostet mehr als geplant. Dafür müssen andere Projekte zurückstecken.

Das Becken des Teichwiesenbades soll erneuert werden. Dafür wird eine Edelstahlvariante präferiert. Diese ist zwar teurer als geplant, dafür aber nachhaltig und garantiert den Ottendorfern einen langjährigen Badespaß. © Archivfoto: Thorsten Eckert

Ottendorfs Bauamtsleiter Andreas Jäpel sprach von einem Dilemma, in dem er stecke. Denn die Sanierung des Teichwiesenbades wird voraussichtlich mehr kosten, als ursprünglich geplant. Diese Erkenntnis musste der Bauamtsleiter akzeptieren, als sich der Technische Ausschuss der Gemeinde dazu entschied, für das geplante neue Becken des Teichwiesenbades die Edelstahlvariante zu präferieren. Diese ist allerdings teuer. Und übersteigt die anfänglich kalkulierten Kosten deutlich. Denn mit der Edelstahlvariante kostet die Sanierung des Freibades rund 1,8 Millionen Euro statt 1,088 Millionen Euro. Finanzieren wollte die Gemeinde das Vorhaben über das Finanzprogramm „Brücken in die Zukunft“. Rund 935 000 Euro sind dabei für Ottendorf-Okrilla drin. Sprich: Selbst bei der günstigeren Variante hätte sich die Gemeinde mit etwas mehr als 150 000 Euro beteiligen müssen. Nun kommen aber weitere 700 000 Euro hinzu. Geld, das der Gemeinde eigentlich nicht zur Verfügung steht, auch wenn es sich um die mittelfristige Planung handelt, erklärt Kämmerer Alexander Glas. Zwar könne die Großgemeinde auf Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer hoffen, doch darauf will sich der Kämmerer nicht verlassen. Und eben das ist das eingangs angesprochene Dilemma, in dem sich Bauamtsleiter Andreas Jäpel befindet.

Dilemma kleiner als befürchtet

Doch so groß wie befürchtet, scheint das Dilemma am Ende doch nicht zu sein. Denn gemeinsam mit Kämmerer Alexander Glas habe man die mittelfristige Haushaltsplanung der Gemeinde nochmal genau unter die Lupe genommen. „Wenn wir die teurere Variante realisieren wollen, müssen andere Maßnahmen verschoben werden“, erklärt der Mann, der Ottendorfs Finanzen bestens im Blick hat. Auch einige Vorschläge hat er parat: So zum Beispiel die Erneuerung der Fassade der Grundschule Medingen, die 69 000 Euro kosten würde. Auch die geplante Mediathek für die selbe Bildungseinrichtung mit 390 000 Euro, die Parkplätze vor dem Ottendorfer Vereinshaus mit 75 000 Euro, die Heizungsanlagen in der Turnhalle Karpen mit 50 000 Euro sowie der Abriss der Schulküche und der geplante Parkplatz an der Grundschule Hermsdorf mit 190 000 Euro seien Maßnahmen, die durchaus noch verschoben werden könnten.

Langfristige Lösungen bevorzugt

Vorschläge, die die Gemeinderäte bei der vergangenen Sitzung des Gremiums erst mal ein paar Sekunden lang sacken lassen mussten. Doch die anschließende Diskussion machte deutlich: Ottendorf will die Sanierung des Teichwiesenbades, auch wenn diese mehr kostet, als geplant. „Ein Becken aus Edelstahl ist eine gute Variante, die auch langfristig die beste Lösung ist“, betont Bürgermeister Michael Langwald, der im Technischen Ausschuss ebenfalls für diese Variante gestimmt hat. Und auch viele Mitglieder des Gemeinderates kamen zu der Meinung, dass, wenn man die Sanierung des Bades in Angriff nimmt, es auch richtig machen sollte. „Ottendorf sollte Prioritäten setzen und an anderen Stellen zurückstecken“, betonte Tilo Bräunig von der CDU-Fraktion. Diese Aussage unterstützte auch Ottendorfs Ortsvorsteherin Andrea Ohm und brachte gleichzeitig den Vorschlag ein, die Einnahmen aus dem Verkauf von kommunalen Grundstücken in die Sanierung einfließen zu lassen. Die sollten allerdings zur Deckung von Ottendorfs Schulden verwendet werden, betonte Kämmerer Alexander Glas. Aber egal, woher die Verwaltung das Geld nimmt, die Grundstimmung im Gemeinderat war eindeutig: Die Sanierung des Teichwiesenbades soll ordentlich gemacht werden.

Mit dieser Aussage kann Bauamtsleiter Andreas Jäpel in die weiteren Planungen gehen. Denn bis zum 15. November muss er den Fördermittelantrag beim Bund, bis zum 28. Februar 2017 beim Land Sachsen eingereicht haben. Zudem sei es geplant, über die Wintermonate die ersten Ausschreibungen zu veröffentlichen, sodass im Herbst des kommenden Jahres die ersten Abbruchmaßnahmen erfolgen können. Die Fertigstellung des Beckens ist dann nach aktuellen Schätzungen bis Mai 2018 geplant. Läuft alles gut, können die Ottendorfer das Teichwiesenbad in den Sommermonaten wie gewohnt nutzen.

zur Startseite