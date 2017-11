Ottendorf-Okrilla II unterliegt In der 2. Bezirksklasse Schach gewinnt Großröhrsdorf.

Schach, 2. Bezirksklasse. In der dritten Runde der 2. Bezirksklasse kam es zwischen den zweiten Mannschaften vom SV Ottendorf-Okrilla und dem SC 1911 Großröhrsdorf zu einem echten Spitzenspiel, da beide Teams nach den bisher gespielten zwei Runden noch eine weiße Weste hatten. Die Gastgeber konnten allerdings nicht in bester Besetzung antreten und lagen dadurch relativ schnell mit 0:4 hinten, womit das Spiel bereits vorzeitig entschieden war. Am Ende setzten sich die Großröhrsdorfer klar mit 6,5:1,5 durch. Siege für die Gäste gab es durch Graul gegen Wendler am ersten Brett, J. Thalheim gegen Zimmermann am vierten Brett, Lindner gegen Dieckmann am fünften Brett, S. Thalheim gegen Schürer am siebenten Brett und Droese gegen Stranz am achten Brett. Jeweils mit einem Remis trennten sich Gabriel und Schöne (SC/zweites Brett), Koenig und Preetz (SC/drittes Brett) sowie Winkler und Wehner (SC) am sechsten Brett. (asch)

