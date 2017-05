Ottendorf investiert in Feuerwehren Die Kameraden brauchen neue Ausrüstung und Bekleidung. Der Gemeinderat hat nun die nötigen Schritte eingeleitet.

© Uwe Soeder

Die Gemeinde Ottendorf-Okrilla will in diesem Jahr eine ordentliche Summe in die freiwilligen Feuerwehren stecken. Denn die Kameraden benötigen zur Aufrechterhaltung ihrer Dienstbereitschaft unter anderem neue Ausrüstung, Dienstbekleidung sowie Atemschutz. Die dafür nötigen Schritte hat der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung eingeleitet. Denn einstimmig haben die ehrenamtlichen Politiker einem Vorgriff auf den diesjährigen Haushalt zugestimmt und somit deutlich gemacht, dass die Investitionen fest eingeplant werden. Diese belaufen sich auf rund 100 000 Euro. Einen Antrag auf Förderung beim Freistaat Sachsen hat Ottendorf bereits im Oktober 2016 gestellt.

Des Weiteren plant die Gemeinde in diesem Jahr die Errichtung einer ortsfesten Landfunkstelle im Feuerwehrgerätehaus von Ottendorf-Okrilla. Bereits im Jahr 2013 hatte die Gemeinde mit der Umrüstung auf Digitalfunktechnik an den Feuerwehrfahrzeugen begonnen. Nun fehlt noch die Landfunkstelle. Zu dieser gehört grundsätzlich nicht viel, wie René Burk, Leiter des Ordnungsamtes in Bautzen, in einem SZ-Interview vor einigen Wochen erklärte. Denn zur Ausstattung zählen lediglich ein Schreibtisch, Stühle, zwei digitale Funkgeräte, ein Faxgerät und ein Computer. Im Kern geht es bei diesen Stellen darum, größere Katastrophen, wie Sturmschäden oder großflächige Brände effektiver zu beherrschen und den Einsatz in den Kommunen wirksamer zu führen. Vor allem sollen die eingehenden Notrufe bei der in Hoyerswerda ansässigen Regionalleitstelle Ostsachsen zügiger abgearbeitet werden.

Auch die Errichtung der Landfunkstellen fördert das Land Sachsen. Allerdings nur noch in diesem Jahr. Deswegen muss Ottendorf-Okrilla nun handeln. Die Kosten belaufen sich auf rund 7 500 Euro, die Förderung beträgt voraussichtlich 5 600 Euro. Der dazu nötige Vorgriff auf den Haushalt 2017 wurde von den Gemeinderäten ebenfalls einstimmig beschlossen.

