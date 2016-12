Ottendorf deklassiert Dresden Die U 16 vom BCO setzt sich in der Bezirksmeisterschaft klar mit 99:36 (51:20) beim Gastgeber vom BC Dresden durch.

Basketball. Am vierten Adventswochenende waren die Jungs der U 16 vom Basketball-Club Ottendorf-Okrilla (BCO) in der Bezirksmeisterschaft Dresden noch einmal gefragt. Es war der spielerische Abschluss des Jahres 2016 für den BCO. Aufgrund einer Spielplanänderung war diesmal nur eine Partie angesetzt worden. Dem Gastgeber BC Dresden ließen die Ottendorfer zu keinem Zeitpunkt eine Chance. Die BCO-Jungs überrollten ihren Gegner wie eine Dampfwalze.

Einen kurzen Schock gab es nur zu Beginn des ersten Viertels, da Dresden in der ersten Minute kurz in Führung ging. Anschließend legten die Rödertaler los wie die Feuerwehr. Die BCO-Trainer Robin Feller und Christian Steglich forderten eine aggressive Verteidigungsleistung von ihren Schützlingen. Außerdem war ein rigoroser Zug zum Korb gefragt. Diese Taktik ging auf und Ottendorf dominierte das gesamte Spiel. Nach dem ersten Viertel stand es bereits 22:4 für den BCO. Im weiteren Verlauf wechselten Feller/Steglich bunt durch. Dennoch kam es zu keinem Zeitpunkt zu einem Bruch im Spiel der Gäste. In die Halbzeitpause verabschiedeten sich die Teams beim Stand von 51:20 für den BCO.

Im dritten Viertel war es dann Devin Borchers, der glänzte und zwölf seiner insgesamt 24 Punkte beisteuern konnte. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass in diesem Spiel alle Ottendorfer Spieler punkten konnten. Vor dem letzten Viertel stand es schon 76:26 für den BCO. Nun wollten die Gäste die 100-Punkte-Marke knacken – doch am Ende reichte es „nur“ zum 99:36. Bereits am 7. Januar treffen die BCO-Jungs im heimischen Karpen wieder auf den BC Dresden und auch auf Motor Sörnewitz. (cs)

