Ottendorf berät zum Haushalt 2017 Der Finanzplan steht auf der Tagesordnung des Gemeinderates – genauso wie andere spannende Themen.

© dpa

Es ist die letzte Sitzung vor der Sommerpause und zu dieser muss sich der Gemeinderat von Ottendorf-Okrilla mit so manch wichtigem Thema befassen. So steht beispielsweise am kommenden Montag, dem 12. Juni, der Haushalt für das laufende Jahr auf der Tagesordnung. Einige Ausgaben der Großgemeinde stehen ja bereits zu hundert Prozent fest. So haben die ehrenamtlichen Politiker unter anderem in ihrer letzten Sitzung beschlossen, neue Feuerwehrausrüstung sowie Atemschutz und Bekleidung für die freiwilligen Kameraden von Ottendorf-Okrilla anzuschaffen. Auch die ersten Gelder für die Sanierung des Teichwiesenbades sowie die Erstellung des Ortsentwicklungskonzeptes wurden bereits fest verplant. Am Montag muss der Gemeinderat nun über den restlichen finanziellen Fahrplan der Gemeinde beraten und entscheiden.

Neben dem Haushalt steht auch der Brandschutzbedarfsplan auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Eigentlich sollte der Plan, der festlegt, wie viel Feuerwehr in Ottendorf-Okrilla benötigt wird, bereits bei der vergangenen Sitzung verabschiedet werden. Allerdings haben die ehrenamtlichen Politiker das Thema mehrheitlich verschoben, um den Brandschutzbedarfsplan vor einer endgültigen Entscheidung auch mit den Ortsteilfeuerwehren zu besprechen. Eine Beratung hat mittlerweile stattgefunden, sodass der Gemeinderat nun über den Plan abstimmen möchte.

Ein weiteres Thema am Montagabend ist die Vergabe von Bauleistungen. Dabei geht es um den Ersatzneubau der Brücke an der Teichstraße. Die Querung über die Orla ist die letzte Brücke, die Ottendorf-Okrilla im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung noch anpacken muss. Zusätzlich möchte der Gemeinderat über die Beseitigung der zahlreichen Brachen im Gemeindegebiet sprechen. Dieses Thema soll vor allem im Rahmen des Ortsentwicklungskonzeptes, das die Entwicklung der Gemeinde in den kommenden Jahrzehnten bestimmt, bearbeitet werden.

Die Sitzung beginnt wie immer 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Zu Beginn des öffentlichen Teils, haben Bürger die Möglichkeit, ihre Fragen an Bürgermeister Michael Langwald (parteilos) zu stellen. Nach der Sitzung am Montagabend geht der Gemeinderat vorerst in die Sommerpause. Das nächste Treffen der ehrenamtlichen Politiker ist für den 7. August geplant.

zur Startseite