Ostwind bringt dicke Luft in die Region Viel zu viel Feinstaub schwebt derzeit vor allem über den Städten Zittau und Görlitz. Eine unsichtbare Gefahr.

Die Feinstaub-Konzentration hat sich in Zittau in den vergangenen Tagen weiter erhöht. Am Montag lag der Mittelwert bei 122 Mikrogramm pro Kubikmeter und damit mehr als doppelt so hoch wie der geltende EU-Tagesgrenzwert, der bei 50 Mikrogramm liegt. Auch in den Vortagen lag die Belastung zwischen 66 und 110 Mikrogramm und damit deutlich zu hoch. Wie vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie prognostiziert, hält damit die Feinstaubepisode seit Mitte Januar an. Grund war die Hochdruckwetterlage. Der Feinstaub konnte sich nur schlecht verteilen. Momentan ist der Ostwind verantwortlich, der mit Feinstaub vorbelastete Luft in den Osten Deutschlands transportiert. Auch in Görlitz, wo eine Messstation steht, wurden hohe Belastungen gemessen. Die Messstelle registrierte an 21 Tagen eine Überschreitung. An 35 Tagen im Jahr darf der Grenzwert überschritten werden. Durch das Einatmen der kleinen Partikel können Lunge, Herz und Kreislauf beeinträchtigt werden. (SZ/sb/rok)

