Oststadt über Stunden ohne Strom Ein umgestürzter Baum versetzte Waldheim und Umgebung für einige Zeit in Dunkelheit. Die Feuerwehr musste ausrücken.

© Symbolfoto: dpa

Ein aus bisher ungeklärten Gründen umgestürzter Baum hat am Mittwoch eine Mittelspannungsfreileitung in Massenei beschädigt. Gegen 8.35 Uhr erreichte deshalb ein Einsatzbefehl die Freiwilligen Feuerwehren in Waldheim und Massenei, sagte Gemeindewehrleiter Daniel Seifert am Donnerstag auf DA-Nachfrage.

Der Grund war ein Stromkabel mit 15 000 Volt auf offener Straße. Schnell wurde der Streckenabschnitt gesperrt und die Fachleute des Energieunternehmens Envia zur Abschaltung des Stroms dazu gerufen. „Dies hatte zur Folge, dass rund 2 000 Kunden in Waldheim ohne Strom waren“, sagte Unternehmenssprecherin Evelyn Zaruba.

Während 270 Anwohner von Massanei reichlich eine Stunde ohne Strom waren, mussten die der Oststadt und in Schönberg bis etwa 13.30 Uhr darauf warten. Zu dem zweistündigen Einsatz war die Feuerwehr mit bis zu 20 Kameraden und drei Fahrzeugen vor Ort, so Daniel Seifert.

