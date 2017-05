Ostseestimmung in Pirna Die Galeriewerkstatt Ansichtssache macht bei der Aktion Kunst offen mit. Zu sehen ist eine besondere Ausstellung.

Heike Küchler bereitet die Ausstellung „Von der Elbe bis zur Ostsee“ in ihrer Galeriewerkstatt Ansichtssache vor. Foto:

Pirna. Vorsichtig stellt Heike Küchler ihr Aquarell auf die Staffelei. Zu sehen ist der vom Wind geformte Westhang auf dem Darß. „Die Ostsee ist meine ganz große Leidenschaft“, sagt die Künstlerin aus Nentmannsdorf, die 2011 die Galeriewerkstatt Ansichtssache in Pirna eröffnet hat. Später hinzugekommen sind Iris Pelka, Claudia Pinkau und Katerina Schiekel. Sie bieten in den Räumen ihre vielseitige Kunst u. a. im Bereich Keramik, Schmuck, Textil sowie selbst illustrierte Kinderbücher an.

Für die vier Damen ist es Ehrensache, dass sie auch in diesem Jahr zu Pfingsten wieder an der Aktion Kunst offen in Sachsen teilnehmen. Diesmal überraschen sie ihre Besucher mit einer besonderen Ausstellung, die den Namen „Von der Elbe an die Ostsee“ hat. „Pirna liegt am Fluss, und wir alle mögen die Ostsee sehr gerne, sodass wir uns für diese Thematik entschieden haben“, erklärt Heike Küchler.

Für die Hobbykünstlerin ist die Aktion Kunst offen eine gute Gelegenheit mit ebenfalls interessierten Menschen zusammenzukommen. Verkauf stehe dabei gar nicht im Vordergrund. „Es geht um Gespräche und Austausch. So sind auch schon Bekanntschaften und Freundschaften entstanden“, erklärt die 50-Jährige.

Für sie ist die Malerei ein guter Ausgleich zu ihrem Beruf, denn sie arbeitet als Steuerfachfrau im Finanzamt Pirna. „Da kann ich mich handwerklich nicht betätigen“, meint sie schmunzelnd.

Schon als Kind zeichnet sie ihre Fantasien auf Papier. Folgerichtig will sie nach der Schule Porzellanmalerin werden und bewirbt sich bei der Manufaktur in Meißen. Jedoch ohne Erfolg. Stattdessen absolviert sie eine Lehre als Bankkauffrau in Pirna und lässt ihr Hobby zunächst ruhen, da sie sich auch um ihre Familie kümmern muss. 2005 ändert sich das. Die Töchter sind groß und Heike Küchler selber will wieder mehr zu sich kommen. Also greift sie erneut zu Stift und Pinsel. Es entstehen fein gezeichnete Aquarelle, aber ebenso farbenprächtige Drucke. Sie erlernt das Handwerk autoditaktisch, besucht aber auch Kurse und belegt Abendsemester an der Kunsthochschule Dresden.

Was sie am meisten fasziniert? „Die Kreativität. Zwar habe ich oft eine Grundidee, aber nie ein fertiges Produkt im Kopf. Ich lasse mich von dem Prozess leiten. Das gibt mir auch innere Ruhe.“

Schon jetzt steht fest: Auch bei der 14. Auflage von Kunst offen werden die vier Künstlerinnen wieder ihre Galerie öffnen. „Vielleicht dann auch mit einem Mitmachangebot zur Papierherstellung und Marmorierung“, blickt Küchler voraus.

13. Kunst offen in Sachsen vom 3. bis 5. Juni. Die Galeriewerkstatt Ansichtssache, Kirchplatz 5 in Pirna öffnet am Sonnabend und am Montag.

