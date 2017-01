Ostrocker in der irischen Kneipe

© Gernot Menzel

Rappelvoll war der Irish Pub „Black Raven“ in Hoyerswerda am Samstagabend. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um den Puhdys-Keyboarder Peter Meyer (im Vordergrund), den gebürtigen Hoyerswerdaer Musiker Frank Proft (im Hintergrund rechts) und weitere Gastkünstler zu hören. Mit dabei war auch Ludwig, der Enkel von Peter Meyer. Der Keyboarder und auch Saxofonist der Puhdys feierte übrigens vor wenigen Tagen seinen 77. Geburtstag. Der Konzertabend war eine Reise in die musikalische Vergangenheit des Ostens, neue Titel wurden aber ebenfalls gespielt.

